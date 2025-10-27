Dit zijn de 5 beste smartwatches tussen de 150 en 250 euro

Ben je op zoek naar een smartwatch en ligt je budget tussen de 150 en 250 euro? Dat komt goed uit! In dit artikel zetten we de vijf beste slimme horloges in deze prijsklasse op een rij.

Beste smartwatches tussen 150 en 250 euro

Smartwatches worden steeds populairder. Je gebruikt ze niet alleen om je gezondheid bij te houden, ze vormen ook een natuurlijk verlengstuk van je smartphone. Zo lees je eenvoudig je notificaties af en met sommige modellen kun je zelfs telefoontjes plegen.

Qua prijs kun je het zo gek maken als je zelf wil. Een eenvoudige fitnesstracker heb je al onder de 50 euro, maar voor een volwaardig slim horloge ben je wel iets meer kwijt. Dit zijn – in willekeurige volgorde – de vijf beste smartwatches tussen de 150 en 250 euro. Binnen deze prijsklasse is er namelijk meer dan voldoende keuze.

1. Samsung Galaxy Watch 8

De Samsung Galaxy Watch 8 is de huidige mainstream smartwatch van Samsung. Hij heeft een ander onderwerp dan zijn voorganger, met een ovalen behuizing achter het (nog steeds) ronde scherm.

Je kiest weer uit twee formaten: 40 of 44 millimeter. Fijn is dat het scherm nu een maximale helderheid haalt van 3000 nits. Dat was bij voorgaande horloges van Samsung nog 2000 nits. Je kunt de Watch 8 dus makkelijker aflezen in de felle zon.

De Watch 8 heeft wel dezelfde Exynos W1000-chip. Ook is er opnieuw 2GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte beschikbaar. Dat wil gelukkig niet zeggen dat het horloge traag is. Je navigeert soepel door de menu’s en ook apps starten snel op. Natuurlijk is er een nfc-chip aanwezig, zodat je je boodschappen snel en contactloos afrekent.

Uiteraard zit deze smartwatch boordevol sensoren om je gezondheid in de gaten te houden. Nieuw is dat de Watch 8 het carotenoïdenniveau in je lichaam kan registreren. Daarmee meet je de hoeveelheid antioxidanten. Als je er te weinig hebt, krijg je tips (zoals het eten van meer groente en fruit) voor verbetering.

Hoewel de Galaxy Watch 8 een iets grotere batterij heeft dan zijn voorganger is de batterijduur niet denderend: één of hooguit twee dagen. Omdat hij op Wear OS draait, kun je naar hartenlust apps (als Spotify) uit de Play Store installeren.

2. OnePlus Watch 3

OnePlus is in korte tijd één van de interessantste smartwatch-fabrikanten geworden. Dat komt vooral door de uitstekende accuduur van hun horloges. Het huidige topmodel, de OnePlus Watch 3, gaat bij normaal gebruik tot wel vijf dagen mee voor je hem weer op moet laden.

Dat is dus een heel stuk langer dan de Galaxy Watch 8. Sterker nog: van alle smartwatches die op Wear OS draaien, behoort deze OnePlus tot de absolute top. Alleen al daarom is het een echte aanrader.

De OnePlus Watch 3 heeft verder een mooi oled-scherm van 1,5 inch en is daarmee een flinke jongen. Je koppelt het horloge aan je smartphone via de OHealth-app, waarin je alle informatie over je gezondheid afleest. Er rollen drie jaar Wear OS-updates uit voor het uurwerk. Dat is redelijk, al krijg je met de Samsung hierboven vijf jaar updates.

De adviesprijs van dit klokje bedroeg 349 euro, maar is inmiddels zo stevig gedaald dat we hem in de categorie 150 tot 250 euro kunnen meenemen. Er is ook een kleinere versie, al heeft die een veel minder indrukwekkende accuduur.

3. Garmin Forerunner 165

Vind je het smartgedeelte van een horloge niet zo interessant en gaat het je vooral om de sportfuncties? Dan is de Garmin Forerunner 165 een erg goede optie. Hoewel dit het goedkoopste horloge van Garmin is, zit hij toch vol uitgebreide mogelijkheden voor de fanatieke sporter. Zoals de naam al doet vermoeden zullen vooral hardlopers veel profijt hebben van de metingen. Maar iedereen die uitgebreid inzicht wil in zijn progressie of lichamelijke gezondheid heeft baat bij deze Garmin.

Je kunt geen apps installeren op de Forerunner 165, maar wel gedownloade muziek van Spotify afspelen. Daarnaast is er een nfc-chip aanwezig voor contactloze betalingen en lees je notificaties van je smartphone af. Door de relatief beperkte mogelijkheden is de accuduur goed: tot zo’n zes dagen. De grote fysieke knoppen maken hem bovendien makkelijk te bedienen.

4. Xiaomi Watch S3

De goedkoopste smartwatch uit deze lijst is de Xiaomi Watch S3. Toch lever je bepaald niet in op accuduur, want dit horloge gaat tot wel 15 dagen mee. Het is daarmee het Duracell-konijn onder de digitale klokjes.

Dat hebben we natuurlijk te danken aan het feit dat deze smartwatch niet op Wear OS draait. Daardoor kun je dus ook geen apps installeren op de Watch S3. Wel zijn er verschillende sensoren aanwezig om je gezondheid te monitoren en hou je je prestaties in meer dan 150 sporten bij.

De Watch S3 heeft verder een rond oled-scherm van 1,43 inch. Dat is met 600 nits minder fel dan de meeste andere horloges in deze lijst, maar daar is de prijs dan ook naar. Leuk extraatje: je kunt de magnetische band rond het scherm vervangen om deze Xiaomi helemaal eigen te maken.

5. Huawei Watch GT 6

Omdat Huawei geen Google-diensten mag gebruiken, zul je Wear OS niet aantreffen op de Watch GT 6. Je kunt wel wat apps installeren op het horloge, maar veel minder dan op die van Samsung of OnePlus. Dat heeft als voordeel dat het horloge een relatief goede batterijduur heeft. Je moet er bij gemiddeld gebruik een dag of tien mee kunnen doen.

Wel heeft de smartwatch een fraai design, goed scherm en kun je er contactloos mee betalen. Daarnaast bouwt Huawei diverse gezondheidsfuncties in. Zo meet je je hartslag en kun je aan de slag met ademhalingsoefeningen. Andere sensoren zorgen ervoor dat je de lichaamstemperatuur of bijvoorbeeld je stressniveau kunt meten. Ook is het mogelijk om je work-outs bij te houden tijdens onder meer zwemmen, fietsen, hiken en snowboarden. Je kiest uit varianten met een kast van 41 of 46 millimeter.

Alle smartwatches vergelijken?

Toch op zoek naar een andere smartwatch? Gebruik dan onze smartwatch prijsvergelijker om alle watches te vergelijken. De vergelijker geeft real-time inzicht in de actuele prijzen van alle betrouwbare shops. Filter gemakkelijk op merk, formaat of kleur en krijg inzicht in de smartwatches die bij jou wensen passen.

