De Samsung Galaxy S26 nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Deze 5 smartphones hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding

Mike Peek
Mike Peek
7 oktober 2026, 19:21
3 min leestijd
Deze 5 smartphones hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding

Ben je benieuwd welke smartphones momenteel de beste prijs-kwaliteitverhouding hebben? We zetten er vijf op een rijtje die veel waar voor hun geld bieden.

Lees verder na de advertentie.

Smartphones met de beste prijs-kwaliteitverhouding

Het zijn zware tijden voor mensen die een smartphone willen kopen. Door het tekort aan werkgeheugen zijn nieuwe modellen erg duur. Samsung en Google hebben recent zelfs de prijzen van bestaande telefoons verhoogd.

Daarom dachten we op de redactie van Android Planet: welke smartphones hebben momenteel eigenlijk de beste prijs-kwaliteitverhouding? Daarbij kijken we dus niet naar de goedkoopste telefoons, maar naar toestellen die veel te bieden hebben voor een redelijke prijs.

Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro Max officieel aangekondigd

Het is bijna ongelooflijk hoeveel smartphone je krijgt voor € 400,-. De Poco X8 Pro Max heeft dan wel geen geweldige camera’s, maar verder kunnen we amper zwakke punten aanwijzen.

Prachtig 6,83 inch-oled-scherm? Check. Heerlijk snelle chip? Check. Enorme accu van 8500 mAh die heel rap oplaadt? Ook. Verder krijg je vier nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches. Meer dan deze Poco heb je eigenlijk niet nodig.

Poco X8 Pro Max deals

Abonnement
Los toestel

Poco X8 Pro Max

250 min en 250 sms

40000MB (5G)

2 jaar

€ 7,15 p/m

Eenmalig toestel € 327,00

Gemiddeld p/m: € 20,98

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Poco X8 Pro Max

onbeperkt min en onbeperkt sms

12000MB (5G)

2 jaar

€ 5,00 p/m

Eenmalig toestel € 408,00

Gemiddeld p/m: € 22,21

Bekijk bij Belsimpel
50Plus Mobiel

Poco X8 Pro Max

15000 min of 15000 sms

15000MB (5G)

2 jaar

€ 22,00 p/m

Eenmalig toestel € 12,00

Gemiddeld p/m: € 22,71

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe
Vergelijk alle Poco X8 Pro Max abonnementen

Samsung Galaxy S25 FE

de Samsung Galaxy S25 FE met het scherm aan in een hand.

De Samsung Galaxy S25 FE is met € 498,- een stukje duurder dan de Poco, maar heeft wél heel aardige camera’s. Er is zelfs een telelens aanwezig om mee in te zoomen. Verder krijg je een vrij rappe chip, een prima 6,7 inch-oled-scherm en een uitstekend updatebeleid. De S25 FE wordt bijgewerkt tot en met Android 23 en ontvangt beveiligingspatches tot de herfst van 2032. De accuduur is echter hooguit gemiddeld.

Samsung Galaxy S25 FE deals

Abonnement
Los toestel

Samsung Galaxy S25 FE

250 min en 250 sms

40000MB (5G)

2 jaar

€ 7,15 p/m

Eenmalig toestel € 353,00

Gemiddeld p/m: € 22,06

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Samsung Galaxy S25 FE

10000 min of 10000 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 22,00 p/m

Eenmalig toestel € 15,00

Gemiddeld p/m: € 22,83

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe

Samsung Galaxy S25 FE

onbeperkt min en onbeperkt sms

12000MB (5G)

2 jaar

€ 5,00 p/m

Eenmalig toestel € 435,00

Gemiddeld p/m: € 23,33

Bekijk bij Belsimpel
50Plus Mobiel
Vergelijk alle Samsung Galaxy S25 FE abonnementen

Google Pixel 9a

Google Pixel 9a review

Zoek je een relatief kleine telefoon die prima foto’s maakt en nog jaren ondersteund wordt? Dan is de Google Pixel 9a onze aanrader. Het is vrijwel dezelfde smartphone als de Pixel 10a, maar dan voor een lagere prijs: € 408,-. Het toestel heeft een helder 6,3 inch-oled-scherm, ligt lekker in de hand en krijgt updates tot 2032. Voor deze prijs klagen we ook niet over de prestaties, al is het niet de beste smartphone om zware games mee te spelen.

Google Pixel 9a deals

Abonnement
Los toestel

Google Pixel 9a

250 min en 250 sms

40000MB (5G)

2 jaar

€ 7,15 p/m

Eenmalig toestel € 275,00

Gemiddeld p/m: € 18,81

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Google Pixel 9a

onbeperkt min en onbeperkt sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 5,00 p/m

Eenmalig toestel € 344,00

Gemiddeld p/m: € 19,53

Bekijk bij Mobiel.nl
50Plus Mobiel

Google Pixel 9a

10000 min of 10000 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 20,00 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 20,21

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe
Vergelijk alle Google Pixel 9a abonnementen

Motorola Edge 70 Fusion

De Motorola Edge 70 Fusion is een manusje van alles. Hij heeft een mooi en groot oled-scherm, een redelijk vlotte chip (al is het wel de traagste smartphone uit deze lijst) en een goede hoofdcamera.

Bovendien ziet het ontwerp er chic uit, zeker als je bedenkt dat hij maar € 305,99 kost. Daarvoor krijg je de versie met een accu van 5200 mAh. Die is groot genoeg om de dag mee door te komen, maar voor een paar tientjes extra koop je de variant met 7000 mAh. Als je een zware gebruiker bent, is dat een prima investering.

Motorola Edge 70 Fusion deals

Abonnement
Los toestel

Motorola Edge 70 Fusion

250 min en 250 sms

40000MB (5G)

2 jaar

€ 7,15 p/m

Eenmalig toestel € 159,00

Gemiddeld p/m: € 13,98

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Motorola Edge 70 Fusion

onbeperkt min en onbeperkt sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 5,00 p/m

Eenmalig toestel € 231,00

Gemiddeld p/m: € 14,82

Bekijk bij Mobiel.nl
50Plus Mobiel

Motorola Edge 70 Fusion

10000 min of 10000 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 16,00 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 16,21

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe
Vergelijk alle Motorola Edge 70 Fusion abonnementen

Samsung Galaxy Z Flip 8

Smartphones van Samsung dalen vaak heel erg snel in prijs. Zo kan het gebeuren dat je de Galaxy Z Flip 8, met een adviesprijs van 1299 euro, nu al koopt voor € 739,-.

Voor dat bedrag vinden we het een aanrader, zeker als je graag zo’n handige klaptelefoon wil hebben. Hij draait op een zeer snelle chip, wordt ondersteund tot de zomer van 2033 en zit boordevol met de nieuwste AI-functies. Door het extra cover-scherm aan de buitenzijde schiet je goede selfies met de hoofdcamera.

Ontdek de Flip 8 bij KPN

Ontdek de Flip 8 bij KPN
Ontdek de Flip 8 bij Vodafone (Gratis Galaxy Watch 8 Classic)

Ontdek de Flip 8 bij Vodafone (Gratis Galaxy Watch 8 Classic)
Ontdek de Flip 8 bij Odido

Ontdek de Flip 8 bij Odido
Vergelijk alle Flip 8 abonnementen

Vergelijk alle Flip 8 abonnementen
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Smartphones koopadviezen Android Smartphones Poco Samsung Google Motorola Poco X8 Pro Max Samsung Galaxy S25 FE Google Pixel 9a Motorola Edge 70 Fusion Samsung Galaxy Z Flip 8 Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Samsung Galaxy Z Flip 8 vs Galaxy S26: is een vouwbaar toestel het prijskaartje waard?

Samsung Galaxy Z Flip 8 vs Galaxy S26: is een vouwbaar toestel het prijskaartje waard?

28 augustus 2026

Dit zijn 4 toffe alternatieven voor de Samsung Galaxy A57

Dit zijn 4 toffe alternatieven voor de Samsung Galaxy A57

21 augustus 2026

Deze 4 Samsung Galaxy Z Flip 8 alternatieven zijn véél goedkoper

Deze 4 Samsung Galaxy Z Flip 8 alternatieven zijn véél goedkoper

18 augustus 2026

Déze merken bieden de beste OnePlus-alternatieven

Déze merken bieden de beste OnePlus-alternatieven

20 juli 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Poco X8 Pro Max
Poco X8 Pro Max

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren