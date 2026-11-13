Beste Google Pixel-telefoon in 2026: welke moet je kopen?

Google Pixel-telefoons zijn er al in allerlei soorten en maten, maar welke is voor jou de beste? We nemen verschillende modellen met je door en geven onze aanbevelingen!

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Beste Google Pixel-telefoon in 2026

Het grootse voordeel van Pixel-telefoons is zonder twijfel de software. Ze draaien op een kale, overzichtelijke versie van Android en komen met veel AI-functies. Daarnaast krijgen ze allemaal, gerekend vanaf de introductiedatum, zeven jaar lang updates. Dat is zeker voor de goedkopere varianten zeer genereus.

Welke Google Pixel voor jou de beste is, hangt natuurlijk af van je wensen. Wil je de beste camera’s? Een lange accuduur? Of juist een goede prijs-kwaliteitverhouding? We lopen de opties met je langs.

Beste camera’s: Pixel 11 Pro (XL)

Google gaf de camera’s van de Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL voor het eerst in jaren enkele fijne upgrades. De 50 megapixel-hoofdcamera heeft een nieuwe sensor die ervoor zorgt dat foto’s waarvoor je 2x of 3x (digitaal) inzoomt er beter uitzien. Daarnaast zit er een grotere sensor achter de telelens (met 5x optische zoom), die nu veel mooiere kiekjes kan schieten. De groothoeklens is bovendien lekker wijd.

Pixel 11 Pro

Ook nieuw: Camera Looks, waarbij je vooraf al kunt bepalen welke kleuren en uitstraling je foto moet hebben. In onze review van de Pixel 11 Pro XL zie je hoe dat werkt. Het lijdt geen twijfel dat deze Pro’s de beste keuze zijn als je de camera’s belangrijk vindt.

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Voor de kleine Pixel 11 Pro betaal je momenteel € 879,-, voor de Pixel 11 Pro XL ben je € 959,- kwijt. Je kunt ze natuurlijk ook in combinatie met een abonnement aanschaffen, dan profiteer je soms van kortingen of toffe extra’s.

Of de XL:

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Beste prijs-kwaliteitverhouding: Pixel 10

De Google Pixel 10 kwam uit in de zomer van 2025 en had toen een adviesprijs van 899 euro. Daar is inmiddels een flinke hap af: je betaalt nu nog € 479,- voor het toestel. Daarmee is dit wat ons betreft momenteel de Google Pixel met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Lees onze review van de Google Pixel 10

Je krijgt een compact en erg helder 6,3 inch-scherm, een vlotte Tensor G5-chip, 12GB werkgeheugen en 128GB opslag. Bovendien zit er naast een hoofdcamera en een groothoeklens ook een telelens met 5x optische zoom op. Die zijn allemaal een stuk minder goed dan bij de Pixel 11 Pro (XL), maar schieten in elke omstandigheid wel op zijn minst een aardig kiekje.

Google Pixel 10

Daarnaast profiteer je voor relatief weinig geld van Google’s uitstekende updatebeleid. De Pixel 10 draait momenteel op Android 17 en krijgt nog zes grote upgrades van het besturingssysteem. Beveiligingspatches rollen uit tot de zomer van 2032. Je kunt dus nog een hele tijd vooruit.

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Beste accuduur en snelst opladen: Pixel 11 Pro XL

We moeten eerlijk zijn: Google Pixels staan niet bekend om hun geweldige accuduur. De Tensor-chips gebruiken relatief veel stroom en de accu’s zijn ook al niet enorm groot. Dat gezegd hebbende: de Pixel 11 Pro XL doet het heel aardig. Met zijn batterij van 5115 mAh kom je de dag meestal wel door, tenzij je de hele dag foto’s schiet op vakantie. Dan zul je rond de avond misschien moeten bijladen.

De 11 Pro XL is ook de Pixel die het snelst oplaadt: met ongeveer 40 watt. Na een halfuur mag je rekenen op een batterijpercentage rond de 70 procent. Een volledige oplaadbeurt duurt ongeveer een uur.

Pixel 11 Pro XL

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Draadloos opladen kan natuurlijk ook. Dan ligt de snelheid op 25 watt. Handig is dat het toestel over ingebouwde magneten beschikt. Zo komt het toestel altijd op de juiste plek terecht als je een Pixel Snap-oplader gebruikt.

Zoals gezegd kost de Pixel 11 Pro XL als los toestel € 959,-. Hieronder vind je de beste aanbiedingen van de grote providers.

Beste goedkope optie: Pixel 10a

Gaat het je vooral om de pure Android-ervaring die Pixels bieden? En maken de specificaties je niet zo heel veel uit? Voor € 399,- koop je de Pixel 10a. Die ziet er door zijn dikke schermranden een beetje ouderwets uit, maar hij heeft wel een prima 6,3 inch-scherm, een heel redelijke accuduur en een Tensor G4-chip. Die is rap genoeg voor alle dagelijke taken als appen, browsen en streamen.

Lees onze review van de Google Pixel 10a

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Daarnaast krijg je een 48 megapixel-hoofdcamera en een 13 megapixel-groothoeklens. Een telelens ontbreekt. De Pixel 10a draait op Android 17 en ontvangt nog zes nieuwe versies van het besturingssysteem. Beveiligingspatches rollen uit tot het voorjaar van 2033.

Pixel 10a

De Pixel 10a is dus de goedkoopste manier om een Pixel te kopen die nog jarenlang meegaat. Als je het extra geld kunt missen, dan vinden we de Pixel 10 hierboven wel een betere deal. Die heeft een feller scherm, een telelens en een snellere chip. Bovendien ziet het toestel er moderner uit.

Beste foldable: Google Pixel 11 Pro Fold

Wil je graag een groter scherm en ben je bereid daar een hoge prijs (€ 1.899,-) voor te betalen? Dan is de Pixel 11 Pro Fold simpelweg het beste toestel dat Google te bieden heeft. Zowel het 6,5 inch-scherm aan de buitenkant als het 8 inch-display aan de binnenzijde is erg fel, waardoor je ze in alle omstandigheden goed af kunt lezen.

Lees onze review van de Google Pixel 11 Pro Fold

Dankzij de Tensor G6-chip voelt de Pixel 11 Pro Fold vlot aan, al is hij qua rauwe rekenkracht (en grafische prestaties) minder snel dan andere ‘foldables’. Voor een vouwtelefoon zijn de camera’s echter best goed en het kale Android blijft ook op het grote scherm van de Fold een genot om mee te werken.

Je kunt een paar honderd euro besparen op de adviesprijs door tegelijkertijd een abonnement af te sluiten.