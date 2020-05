De LG K50S is de opvolger van de LG K50. Daarmee introduceert de Koreaanse fabrikant weer een voordelig toestel, dat op enkele belangrijke punten wat moderner geworden is dan zijn voorganger. Zo heeft deze smartphone een driedubbele camera en stevige behuizing. De LG K50S is de grotere versie van de LG K40S die tegelijk gepresenteerd werd.

Driedubbele camera in stevige behuizing

Belangrijkste upgrade ten opzichte van de originele LG K50 is het feit dat deze s-variant nu een driedubbele camera heeft op de achterkant. Die bestaat uit een hoofdcamera die foto’s maakt met een 13 megapixel-resolutie. Ook is er een 5 megapixel ‘ultrawide’ camera, die wijde beelden kan vastleggen.

Nieuw is de 2 megapixel-camera met dieptesensor. Deze maakt leuke extra’s mogelijk, zoals het maken van mooie portretfoto’s waarbij de achtergrond onscherp is. Een selfiecamera is er natuurlijk ook. Dit is een 13 megapixel-camera die zit verwerkt in de waterdruppelnotch bovenin het scherm.

Dat alles zit net als de rest van de LG K-serie in een stevige plastic behuizing. Deze voldoet aan de MIL-STD-801G-standaard, die ontwikkeld is als test voor apparatuur van het Amerikaanse leger. Deze smartphone is daarmee allerminst onverwoestbaar, maar kan wel tegen extreme temperaturen en een stevige stoot.

Overige specificaties, groot scherm, grote accu

Verder is deze LG K50S een stukje gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. Zo beschikt het nu over een groot scherm dat 6,5 inch diagonaal meet. Helaas is dit met een resolutie van 720 bij 1520 pixels niet het meest scherpe scherm op de markt.

Doordat het toestel iets gegroeid is, is er ook meer ruimte voor een iets grotere accu. Met een capaciteit van 4000 mAh is het toestel ruim bedeeld en kun ‘m gemakkelijk een dag gebruiken zonder tussentijds op te laden. Als extra handigheidje heeft deze LG een extra knop aan de zijkant waarmee je Google Assistent kunt activeren.

Besturingssysteem Android Pie

De LG K50S is vanaf de herfst 2019 verkrijgbaar met een blauwe of zwarte behuizing. Het toestel wordt geleverd met besturingssysteem Android 9.0 (Pie), wat helaas niet de nieuwste versie is. Of er een update wordt geleverd naar het nieuwere Android 10 is op dit moment nog niet bekend. Wie daar meer zekerheid over wil, kan bijvoorbeeld kiezen voor de vergelijkbare Nokia 3.1 Plus. Van dit toestel is bevestigd dat het begin 2020 een update ontvangt.

Deze smartphone koop je als je… een stevig maar voordelig toestel zoekt, dat toch beschikt over een driedubbele camera.