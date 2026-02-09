Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Bekijk actie

1 miljard (!) mensen lopen met onveilige smartphone rond

Mike Peek
Mike Peek
9 februari 2026, 11:24
2 min leestijd
1 miljard (!) mensen lopen met onveilige smartphone rond

Maar liefst een miljard mensen hebben een smartphone die geen beveiligingsupdates meer krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Google. Dat levert grote risico’s op.

Lees verder na de advertentie.

Veel smartphones krijgen geen beveiligingsupdates meer

Beveiligingsupdates zijn cruciaal om smartphones te beschermen tegen hackers. Er verschijnt immers aan de lopende band nieuwe malware, die bijvoorbeeld bedoeld is om de controle over je toestel over te nemen. Zonder softwarepatches om de beveiliging bij te werken, wordt dat voor kwaadwillenden steeds makkelijker.

Het is daarom vrij verontrustend dat meer dan 40 procent van alle actieve smartphones geen updates meer krijgt. Het gaat in totaal om een miljard exemplaren.

Dat schrijft Forbes. Het betreft telefoons die nog op Android 12 of ouder draaien en niet kunnen worden bijgewerkt naar Android 13. Voor deze oudere toestellen brengt Google namelijk geen beveiligingspatches meer uit. De enige oplossing lijkt een nieuwe smartphone aanschaffen.

Motorola Signature review
De Motorola Signature krijgt zeven jaar beveiligingsupdates

Van alle actieve smartphones draaide afgelopen december slechts 7,5 procent op Android 16, de meest recente versie van het besturingssysteem. 19,3 procent doet het met Android 15, 17,9 procent met Android 14. Zo’n 13,9 procent van alle telefoons heeft Android 13 aan boord.

Dan blijft er 41,4 procent over die op Android 12 of nog ouder draait. Al deze smartphones, of beter gezegd hun eigenaren, lopen dus een sterk verhoogd risico op een beveiligingsprobleem.

Updatebeleid sterk verbeterd

Heb jij nog een toestel met Android 12? Dan raden we je sterk aan om een nieuwe te kopen. Dat hoeft geen hele dure te zijn. Samsung belooft zelfs voor goedkopere telefoons als de Galaxy A17 zes jaar updates uit te rollen. Voor € 147,- ben je tot de herfst van 2031 verzekerd van beveiligingspatches.

Steeds meer fabrikanten verlengen gelukkig hun updatebeleid. Motorola liep bijvoorbeeld lange tijd achter, maar belooft hun nieuwe Signature zeven jaar van updates te voorzien.

Ben jij actief bezig met de beveiliging van je smartphone? Laat het weten in de reacties en klik direct even op de knoppen hieronder!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Forbes
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Google Beveiliging Android Smartphones

Bekijk ook

Deze diensten en platformen hadden in 2025 de meeste hacks

Deze diensten en platformen hadden in 2025 de meeste hacks

9 januari 2026

Binnenkort herstel je vergeten Google-wachtwoord via vrienden

Binnenkort herstel je vergeten Google-wachtwoord via vrienden

16 oktober 2025

Google Wachtwoordmanager is nu ein-de-lijk makkelijk te vinden

Google Wachtwoordmanager is nu ein-de-lijk makkelijk te vinden

22 augustus 2025

Pas goed op! KPN en Odido simkaart-berichten zijn scams

Pas goed op! KPN en Odido simkaart-berichten zijn scams

2 juli 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren