‘Voordelige Samsung Galaxy A17 straks verkrijgbaar in deze kleuren’

Eerder zagen we al renders van de Samsung Galaxy A17 en nu zijn ook alle kleuren van het aankomende budgettoestel gelekt. Zit jouw favoriet ertussen?

‘Kleuren Samsung Galaxy A17 gelekt’

Samsung verkoopt smartphones die meer dan tweeduizend euro kosten, maar ook aan de kleinere beurs wordt gedacht. Dit najaar verwachten we de voordelige Samsung Galaxy A17, waarvan nu alle kleuren gelekt zijn door de website SamMobile.

Het toestel volgt de Galaxy A16 van vorig jaar op en ziet er grotendeels hetzelfde uit, met een flinke kin onder het scherm en een notch voor de frontcamera. Wel heeft Samsung deels nieuwe tinten in petto. Je kiest bij de A17 uit zwart, blauw, grijs en groen. De kleuren zijn iets ingetogener dan bij zijn voorganger. Een ander verschil is dat de camera’s niet meer los uit de behuizing steken, maar zijn ondergebracht in een slank camera-eiland.

De Galaxy A17 oogt een stuk ouderwetser dan de meeste andere smartphones van Samsung, maar is dan ook behoorlijk goedkoop. De Galaxy A16 had een adviesprijs van 229 euro en kost inmiddels zelfs nog maar € 129,-. We denken dat ook de Galaxy A17 voor minder dan 250 euro te koop zal zijn. Daarvoor kun je geen ultramodern design verwachten.

Meer over de Galaxy A17

Volgens geruchten draait de Galaxy A17 op een Exynos 1380-chip, die we eerder aantroffen in de Galaxy A35 en Galaxy A26. Daarmee wordt dit budgettoestel weer wat sneller, al moet je natuurlijk geen racemonster verwachten. Het blijft een telefoon die vooral geschikt is voor simpele taken als appen en streamen.

We verwachten verder een 6,7 inch-oled-scherm, een accu van 5000 mAh en drie camera’s: de 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrolens zijn leuk, maar je zult waarschijnlijk vooral fotograferen met de 50 megapixel-hoofdcamera. Daarmee schiet je verreweg de mooiste kiekjes.

