Wat is jouw beeld van een oude telefoon? Hebben we het dan over een traag en log toestel, of denk je aan iets heel anders? In dit artikel laten we zien dat het antwoord op deze vraag vooral met software te maken heeft.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Is mijn telefoon te oud?

De helft van alle Nederlandse iPhone-gebruikers heeft een model dat minstens vier jaar oud is, zo bleek onlangs uit onderzoek van Telecompaper.

Of dit ook voor Android-gebruikers opgaat weten we niet. Hier is namelijk geen grootschalig onderzoek naar gedaan. Uit de resultaten van een poll van Android Planet bleek echter wel dat 66 procent van de bezoekers minstens drie jaar met haar of zijn smartphone doet.

De echt relevante vraag is: hoe lang zou je een smartphone moeten gebruiken? Met andere woorden: wanneer is een telefoon te oud?

Een oude telefoon levert risico op

Het korte antwoord is: dat hangt van het model af. Bij smartphones draait ouderdom namelijk niet zozeer om de fysieke leeftijd, maar om de software die op het toestel draait. Vooral belangrijk is of je telefoon nog goed beveiligd wordt. Dat wil zeggen: draait hij op een recente Android-beveiligingsupdate? Is dit niet het geval, dan is het misschien de moeite waard om een nieuwer exemplaar op de kop te tikken.

Dat zit zo. Maandelijks brengt Google, eigenaar van het Android-besturingssysteem, een beveiligingspatch uit. Zoals de naam doet vermoeden voegt deze geen nieuwe functies toe – in tegenstelling tot versie-updates als Android 12 en Android 13 – maar draait ‘ie vooral om veiligheid. Iedere patch lost allerlei problemen (‘gaten’) in het Android-systeem op die mogelijk gevaarlijk zijn.

De meest recente patch verhielp bijvoorbeeld een kwetsbaarheid waarbij Android-telefoons op afstand door hackers overgenomen konden worden. Internetcriminelen doen er immers van alles aan om smartphones binnen te dringen en er vervolgens met persoonlijke gegevens (of geld) vandoor te gaan.

Kwaadwillenden krijgen meestal toegang door een slecht beveiligde deur open te breken. De Android-beveiligingsupdates zorgen ervoor dat de deuren van je smartphone op slot blijven. Criminelen krijgen hierdoor een stuk minder kans om slachtoffers te maken. Daardoor zijn beveilingsupdates heel belangrijk voor (Android-)telefoons.

De vaagheid rond Android-updates

Google brengt maandelijks een nieuwe veiligheidsupdate uit, maar dat wil niet zeggen dat jij die ook (direct) kunt downloaden. Fabrikanten als Samsung, OnePlus en Nokia zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het uitrollen van beveiligingsupdates. Hoe snel, hoe vaak en hoe lang ze dit doen verschilt (helaas) per merk.

Met name in het verleden kwamen veel Android-telefoons er maar bekaaid vanaf, omdat ze slechts twee jaar beveiligingsupdates kregen. Bovendien was het maar de vraag hoe vaak deze updates uitrolden. Fabrikanten kozen er bijvoorbeeld voor om meerdere maandelijkse updates te bundelen en deze eens per kwartaal of halfjaar als pakket uit te brengen.

Het goede nieuws is echter dat het updatebeleid van Android-fabrikanten steeds beter wordt. Zo kan de Samsung Galaxy S22, het huidige vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse fabrikant, maar liefst vijf jaar op beveiligingsupdates rekenen. Dezelfde vlieger gaat op voor de beter betaalbare Samsung Galaxy A53, een middenklasser die in maart 2022 verscheen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe oud is jouw telefoon?

Wil je weten of jouw telefoon up-to-date is? Ga dan naar de Instellingen-app. De specifieke aanwijzingen verschillen per telefoonmerk, maar waarschijnlijk moet je in de instellingen naar ‘Over de telefoon’ en vervolgens op ‘Status’ drukken. Dit venster verzamelt allerlei informatie over jouw telefoon, waaronder op welke Android-beveiligingsupdate hij draait.

Is jouw toestel al een poos niet bijgewerkt? Dan kunnen we de telefoon als “oud” bestempelen. Het hangt natuurlijk van je persoonlijke wensen (en financiële situatie) af, maar het is op dat moment veiliger om een nieuw toestel aan te schaffen.

Let bij het uitzoeken van een nieuw model vooral op de ondersteuningstermijn voor updates. Je wil immers geen toestel in huis halen die slechts één tot twee jaar beveiligingsupdates krijgt.

Wie binnen het Android-kamp wil blijven kan het best een smartphone van Google of Samsung kopen. Deze fabrikanten hebben namelijk het beste updatebeleid. Er zijn ook merken die je beter kunt vermijden als het op updates aankomt. In onderstaand artikel vergelijken we het updatebeleid van Android-fabrikanten.

Verder lezen: Overzicht: het updatebeleid van Android-fabrikanten vergeleken

De Pixel 6 Pro

Dit kun je met een oude telefoon doen

Is je huidige toestel aan vervanging toe en ga je een nieuwe kopen? Gooi je oude telefoon niet zomaar in de la, want je kunt ‘m nog prima hergebruiken. In onderstaand artikel geven we allerlei manieren waarop je je oude telefoon een tweede leven kunt geven.

Eén van de meest duurzame opties is om je oude telefoon in te leveren bij een goed doel. CliniClowns verzamelt bijvoorbeeld oude telefoons om met de opbrengsten zieke kinderen op te vrolijken met een bezoekje van een clown. Stichting Aap gebruikt de opbrengsten dan weer om verwaarloosde apen op te vangen en te verzorgen.

Verder lezen: 9 nieuwe manieren om je oude telefoon een tweede leven te geven