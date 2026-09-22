Googlebooks naar Nederland: vanaf december hier verkrijgbaar

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
22 september 2026, 10:48
2 min leestijd
Googlebooks naar Nederland: vanaf december hier verkrijgbaar

Acer heeft zijn eerste Googlebook aangekondigd. Het idee is dat gebruikers naadloos met de laptop en andere Android-apparaten kunnen werken. Uiteraard is er ook veel aandacht voor Gemini Intelligence.

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Googlebook 14: eerste Googlebook van Acer

We kennen natuurlijk allemaal Chromebooks. Deze serie laptops draait op ChromeOS, het besturingssysteem van Google. Over het algemeen is een Chromebook vooral gericht op online productiviteit. Wie veel meer mogelijkheden zoekt, vooral op het gebied van AI en de koppeling met andere Android-apparaten, komt uit bij Googlebook.

Met deze duurdere en krachtige laptops haal je veel meer uit Gemini en wordt schakelen tussen je Android-telefoon en laptop een stuk gemakkelijker. Op die manier kun je taken tussen de twee apparaten voortzetten. Verschillende fabrikanten brachten in het verleden al Googlebooks uit, waaronder Acer. Nu is daar de Acer Googlebook 14, de eerste convertible Googlebook van de laptopbouwer. Dit moet je daarover weten!

googlebook versus chromebook

Lichte en luxe laptop is convertible

De Acer Googlebook 14 is een 14-inch laptop met een 360 graden-scharnier. Hij kan dus als laptop én tablet worden gebruikt. Ook kun je ‘m in een ’tentstand’ zetten. Nooit eerder bracht Acer een dergelijke convertible Googlebook uit. De behuizing is van aluminium-magnesium. Het apparaat weegt 1,14 kilo en is slechts 13,9 millimeter dik in opgevouwen toestand.

Het touchscreen is een 3K oled-display. Dit ververst met 120Hz en heeft een helderheid van 500 nits. Je kunt het scherm zowel met je vingers als met een stylus bedienen. Onder de motorkap zit een Intel Core Ultra 7-processor en het apparaat heeft minimaal 16GB en maximaal 32GB werkgeheugen. De opslagvarianten zijn 256GB en 512GB.

Met een accuduur tot 16 uur hoeft er bij normaal gebruik maar eens in de anderhalf à twee dagen geladen te worden. Snelladen is ook mogelijk, waardoor de laptop na een uur voor 80 procent is opgeladen. Na 30 minuten is de batterij weer voor de helft vol.

Gemini Intelligence: productiviteit tussen apparaten

De Googlebook 14 van Acer is ontworpen rond Gemini Intelligence. Gebruikers kunnen daarom uitgebreide contextbewuste functies verwachten die de workflow moeten verbeteren. Denk aan Magic Pointer, Continue On en Quick Access. De integratie met andere Android-apparaten als smartphones is ook mogelijk, door Cast My Apps. De ondersteuning van dit moeiteloze schakelen vereist geschikte Android-apparaten.

Videobellen doe je met de 5 megapixel-camera. Die heeft een fysieke camerasluiter voor extra privacy. Andere specificaties van de Googlebook zijn twee usb-c-poorten en drie microfoons. Een vingerafdrukscanner zorgt voor extra beveiliging. Ook aanwezig is de Glowbar, een verlichte led-strip op de buitenkant van het schermdeksel. Dit lichtje kan de batterij- en laadstatus tonen, maar kan ook oplichten wanneer Gemini actief is.

Prijzen en beschikbaarheid

De verwachting is dat de Googlebook van Acer in december beschikbaar komt in de Benelux met een adviesprijs van 1299 euro. Kopers krijgen daar twaalf maanden Google AI Pro bij. Hiermee profiteren gebruikers onder andere van uitgebreide toegang in Gemini en Flow.

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Bronnen afbeeldingen: Acer, Google
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