AI in 2025: de 5 belangrijkste ontwikkelingen die je mogelijk hebt gemist

Het afgelopen jaar draaide qua tech voor een groot deel om kunstmatige intelligentie, want er is een hoop gebeurt met AI in 2025. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen

AI 2025: de belangrijkste ontwikkelingen

De ontwikkelingen rond AI gaan zo snel, dat het onmogelijk is om alles bij te houden. Het afgelopen jaar hebben de grote AI-bedrijven natuurlijk allemaal nieuwe AI-modellen uitgebracht die telkens net weer iets beter werden. Ook komen we AI op steeds meer plekken tegen. Zo zijn AI-overzichten en AI-modus een vast onderdeel van de Google zoekmachine geworden. We vatten in vijf punten samen wat je verder hebt gemist.

1. Browsers als speeltuin voor AI

2025 was het jaar van agentische AI. Dat is AI die zelfstandig voor jou opdrachten uitvoert. De webbrowser blijkt nu de meest praktische plek om zo’n agent een werkruimte te bieden. Zo kun je de AI in een AI-browser bijvoorbeeld vragen om boodschappen te doen, omdat je al standaard bent ingelogd op de website van je supermarkt.

Op dit moment zie je bij dit soort opdrachten de muis nog letterlijk bewegen. Uiteindelijk gaan we naar een tijd waarin de acties van de AI niet meer zichtbaar zijn en je opdrachten op de achtergrond worden uitgevoerd. Voor we zover zijn, moet er meer duidelijk worden over de potentiële gevaren.

AI-browsers zijn namelijk leuk, maar je kunt de AI-agents nog niet vertrouwen met zoveel autonomie. Een groot probleem is namelijk dat kwaadwillenden opdrachten kunnen verstoppen in e-mails of in websites die de AI zal opvolgen. Als de AI toegang heeft tot onder andere je e-mail en bankzaken, kunnen de gevolgen van deze prompinjecties enorm zijn.

Comet van Perplexity

2. Moeite om de juiste persoonlijkheid aan te slaan

De persoonlijkheid van een AI heeft een grote invloed op de gesprekken. Dat werd dit jaar op verschillende manieren duidelijk. OpenAI bracht afgelopen zomer GPT-4o uit, maar die bleek ongemakkelijk sycofant te zijn: de AI complimenteerde je om de kleinste dingen en hemelde je constant op. Toen OpenAI later een verbeterde GPT-4o verving met GPT-5, waren mensen juist droevig dat hun chatbot veranderd was. Ze voelden alsof hun maatje was verdwenen.

Met ChatGPT 5.1 introduceerde OpenAI daarom een reeks persoonlijkheden om uit te kiezen, zoals professioneel, spontaan en eigenzinnig. Ook de modellen van andere bedrijven hebben dit jaar duidelijk eigen persoonlijkheden gekregen. Zo is Claude van Anthropic relatief warm en probeert Google met Gemini 3 Pro vooral feitelijk te zijn.

3. Enorme sprongen in plaatjes en video’s

Hoewel we de afgelopen jaren al ongestoord afbeeldingen konden genereren, was bij elk plaatje overduidelijk dat ze via AI waren gemaakt. Die tijd is nu officieel voorbij. Zeker met Nano Banana Pro van Google zijn er weer enorme stappen gemaakt qua realisme. Niet alleen kloppen teksten nu veel beter in gegenereerde afbeeldingen, maar die typische AI-belichting is ook verleden tijd.

Opvallend is dat het ook Google is die dit jaar voorop stond bij het genereren van video. Met Veo 3 verbaasde het bedrijf iedereen met realistische video’s inclusief audio. De kwaliteit is nog niet zo goed als de plaatjes, maar dat is maar een kwestie van tijd.

Deze ontwikkeling is indrukwekkend, maar ook zorgwekkend. Op Facebook trappen boomers al massaal in lelijke AI-plaatjes. Inmiddels belanden we op een punt dat niemand meer kan zien of een online afbeelding echt of nep is. Dat gaat voor een hoop problemen zorgen.

4. Meer bewustzijn over gevaren

Het afgelopen jaar is er meer bewustzijn gekomen over de gevaren van AI. Dat gaat niet alleen over nepnieuws, de last op het milieu of de AI-bubbel die op barsten staat, maar vooral ook persoonlijk welzijn. Helaas was meerdere keren in het nieuws te lezen dat een tiener zelfmoord heeft gepleegd, beïnvloed door gesprekken met AI.

AI-chatbots worden niet alleen als handige tools ingezet, maar veranderen ook steeds vaker in therapeuten, vrienden of zelfs romantische partners. Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen hiervan.

5. AI beteugelen: wetgeving en rechtszaken

Een manier om de verschillende gevaren aan te passen, is door AI te beteugelen via wetgeving. In 2025 zijn de eerste regels van de AI Act van de Europese Unie van start gegaan. Ook worden er onderzoeken gestart om te zien of AI-bedrijven niet onterecht online content gebruiken voor eigen gewin, zonder dat de makers daar geld voor krijgen.

Daarnaast zijn rechtszaken een manier om AI aan te pakken. OpenAI wordt niet alleen aangeklaagd omdat het bedrijf via ChatGPT een rol zou hebben bij de zelfmoord van een tiener. Er lopen ook verschillende rechtszaken rond auteursrecht. Vooral opvallend is een rechtszaak in Duitsland, waarbij de rechtbank heeft bepaald dat OpenAI de auteursrechtwetgeving heeft overtreden door AI te trainen met liedteksten van Duitse artiesten. Dit zet voor komend jaar de deur open voor talloze andere rechtszaken.

Overal Gemini

Gemini begon dit jaar in elke Google-app op te duiken. Zo vind je de AI tegenwoordig onder andere in Google Home, Google Spreadsheets en Google Maps.