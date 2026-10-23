AI-update: Gemini 4 speelt games, vibe-coden in de Play Store

Android Planet vat het AI-nieuws van de afgelopen maand samen met een focus op Gemini, maar ook met updates rond andere ontwikkelingen. Lees je mee?

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Omdat veel AI-nieuws ook voor jou als Android-gebruiker relevant is, zetten we op een rijtje wat je niet mag missen. In de Android Planet AI-update wordt het belangrijkste nieuws over Gemini en andere ontwikkelingen samengevat.

Gemini 4 Argon

Google bracht begin oktober Gemini 4 Argon uit. Dit is het nieuwste vlaggenschipmodel van het bedrijf dat extra goed is in cyberbeveiliging en het schrijven van code. Het AI-model werd aanvankelijk met een kleine groep vertrouwde partners gedeeld, maar inmiddels mag iedereen ermee aan de slag. Mits je betaalt voor een AI Pro- of AI Ultra-abonnement.

Google experimenteert op allerlei manieren met dit AI-model. Zo hebben vier Gemini 4-agents de game Minecraft uitgespeeld door de eindbaas te verslaan. Ze hadden daar 27 uur voor nodig en gingen meer dan 600 keer dood. Toch liet Google op deze manier zien dat de agents langetermijnproblemen kunnen aanpakken.

Over games gesproken: Google heeft in de Verenigde Staten een experimentele AI-tool gelanceerd genaamd Playground, waarmee je via simpele prompts een volledige game bouwt.

In de fysieke wereld heeft Google een robot met Gemini 4 Argon geleerd om het spelletje Cornhole te spelen, waarbij een zak in een gat gegooid moet worden. Om te leren hoe het moest, mocht de AI naar een video kijken waarin te zien is hoe mensen het spel spelen.

Vibe-coden en de Play Store

Steeds meer apps worden gemaakt via vibe coding: je bedenkt een idee en laat AI het werk doen. Apps gemaakt met Google AI Studio kun je nu ook via Google Play op je smartphone starten. Ze blijven dan privé en je hebt daar geen ontwikkelaarsaccount voor nodig.

Later krijg je ook de keuze om deze apps met een kleine groep vrienden en familie te delen. Mocht je echt in de app geloven, dan wordt het daarna mogelijk om je creatie officieel in de Play Store te publiceren met een professioneel ontwikkelaaraccount. Wel moet de app dan eerst door de keuring van Google.

YouTube krijgt AI-label

YouTube krijgt binnenkort een AI-label, zodat je kunt zien of video’s gemaakt zijn via AI. Voordat het zover is krijgen we alvast een voorproefje in YouTube Music. Tik je op het nieuwe informatie-icoontje bij een liedje, dan lees je bijvoorbeeld dat de muziek is aangepast met AI of compleet met AI is gemaakt.

Streamingdienst Deezer gaat nog een stapje verder. Naast het labelen van AI-muziek, zegt Deezer te werken aan een schuifje dat je kunt overhalen om AI-muziek compleet weg te filteren uit de app. Je ziet dan geen AI-liedjes, AI-albums en AI-artiesten meer als je zoekt. Spotify pakt het iets minder rigoureus aan, maar heeft wel laten weten dat zijn algoritmes nu de voorkeur geven aan menselijke artiesten.

ChatGPT: Visueler en meer advertenties

OpenAI heeft de afgelopen weken ook niet stilgezeten. Zijn ChatGPT is een stuk visueler en interactiever geworden in zijn reacties als je praat met GPT-6. Je krijgt niet alleen teksten en plaatjes, maar onder andere interactieve grafieken.

Daarnaast is OpenAI begonnen met het tonen van visuele advertenties zodra je een afbeelding genereert. Terwijl de app nog aan het nadenken is, staat er alvast advertentie in beeld. Ook start OpenAI met het watermerken van genereerde teksten binnen de Europese Unie. Teksten die je via de AI genereert zijn via een tool te herkennen als AI-teksten.

De ChatGPT-extentie voor Google Chrome heeft een flinke update gekregen, zodat de AI in al je open tabbladen kan kijken en daar zelfs acties kan uitvoeren. Mits je daar toestemming voor geeft.

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AI wordt cute

De grote AI-bedrijven proberen hun AI’s steeds persoonlijker te maken, omdat mensen dan geneigd zijn om meer te delen. Dat merkte je al door de manier waarop ze praten, maar nu ook door hoe ze eruit zien.

Muse van Meta is een extreem schattig en onschuldig ogend poppetje. Ook de ChatGPT Dots van OpenAI zijn aaibare figuurtjes. Dat is slim, want met zo’n poppetje deel je sneller je persoonlijke informatie dan met een koude, harde chatbot. Toch moet je niet vergeten dat het op de achtergrond nog steeds dezelfde technologie is.

Ook Google begint voorzichtig met agentische AI, in de vorm van een Gemini-agent die je een doel kunt geven waarna die zelfstandig aan de slag gaat. Deze agent komt eerst exclusief voor bedrijven beschikbaar, waarna consumenten er later mee aan de slag kunnen.

Barst de bubbel?

Het bedrijf Character.ai is failliet verklaard en mensen denken dat het barsten van de AI-bubbel is begonnen: de investeringen in de AI-industrie zijn te hoog, de opbrengsten te laag en dat moet een keer mis gaan.

Character.ai maakte fictieve personages waar je mee kunt praten. Hoewel het bedrijf in de financiële problemen kwam, is het faillissement niet zomaar een teken dat de hele industrie nu op knappen staat.

Character.ai had namelijk een reeks rechtszaken aan de broek hangen, omdat de AI-personages kinderen tot zelfbeschadiging hebben geleid. Disney heeft alle werknemers van het bedrijf overgenomen, maar deed dat enkel als Character.ai zichzelf failliet zou verklaren. Daarmee verdwijnen die rechtszaken als sneeuw voor de zon.

Aan de slag met Gemini

Ben je al aan de slag gegaan met Gemini voor Home? We geven je inspiratie voor de soorten vragen die je kunt stellen. Volg Android Planet voor meer AI-tips en AI-nieuws.