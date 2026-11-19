Het is (bijna) over en sluiten voor SkyShowtime in Nederland. De streamingdienst sluit eind 2027 zijn digitale deuren. Tot die tijd kun je waarschijnlijk gewoon blijven kijken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

SkyShowtime stopt in Nederland

De concurrentie op de streamingdienst is moordend. Grote bedrijven als Netflix en Disney Plus kunnen flink investeren in nieuwe producties, wat voor kleinere spelers veel moeilijker is. Daar lijkt SkyShowtime nu het slachtoffer van te worden, want eind volgend jaar stopt de dienst in Nederland én de rest van Europa.

Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt. Voorlopig kun je in ieder geval gewoon blijven kijken. Het is ook nog steeds mogelijk om een nieuw abonnement af te sluiten. Het verdwijnen van SkyShowtime volgt volgens het bedrijf op een ‘strategische evaluatie’ die afgelopen september begon. Lees: het leverde te weinig geld op.

SkyShowtime deed in oktober 2022 zijn officiële intrede in Nederland. Een abonnement kostte vanaf het begin 6,99 euro per maand. Het aanbod was in eerste instantie vrij beperkt, maar groeide de afgelopen jaren behoorlijk.

Hoewel het niet wordt genoemd, kan het stoppen van de streamingdienst ook samenhangen met de overname van Warner Bros door Paramount Skydance. Dat was één van de belangrijkste studio’s achter SkyShowtime. Vermoedelijk komt de content van SkyShowtime uiteindelijk op HBO Max terecht, waar nu al veel films en series van Warner Bros te vinden zijn. Daar zal ongetwijfeld een prijsverhoging tegenover staan.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Streamingmarkt slinkt

Jarenlang kwamen er vooral streamingdiensten bij in Nederland. Dat leidde tot een versplinterd aanbod waar veel consumenten niet blij mee waren. Dat SkyShowtime nu verdwijnt is dus geen ramp, zeker niet als de content inderdaad verhuist naar HBO Max.

In dit handige overzicht hebben we alle streamingdiensten plus de prijzen voor je op een rijtje gezet. Ook zonder SkyShowtime blijft er voorlopig in ieder geval genoeg te kiezen.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!