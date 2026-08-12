Google Pixel Tag officieel: dit is Googles antwoord op de AirTag

Google heeft de Pixel Tag officieel aangekondigd. Met de kleine tracker kun je straks eenvoudig je sleutels, tas of koffer terugvinden.

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Google Pixel Tag officieel aangekondigd

Ben je regelmatig je sleutels kwijt? Dan heeft Google een nieuw accessoire voor je: de Pixel Tag. De tracker is bekendgemaakt naast de nieuwe Pixel 11-serie tijdens Made by Google in New York.

De Pixel Tag is een kleine tracker die je aan spullen kunt bevestigen die je niet wil kwijtraken. Vervolgens kun je via de Find Hub-app bekijken waar de tracker zich bevindt. Je kunt ook een geluidje laten afspelen, zodat je het apparaatje makkelijker lokaliseert.

Ontwerp en batterijduur

Het ontwerp van de Pixel Tag is simpel en smal. Hij komt in de kleur Fog (wit) en doet een beetje denken aan een platgeslagen muntje. De behuizing is gemaakt van polycarbonaat en metaal.

Googles tracker heeft geen oogje of lusje, dus als je hem aan je sleutelbos wil bevestigen, moet je er een sleutelhanger-accessoire bij kopen. De tag heeft wel een ingebouwde speaker, zodat je ook kunt horen waar je sleutelbos zich bevindt.

Net als de AirTag van Apple krijgt de Pixel Tag stroom van een wegwerpbatterij, namelijk een CR2032-batterij. Hiermee zou de Pixel Tag ongeveer een jaar mee moeten gaan. Googles tracker heeft een IP67-certificering, wat inhoudt dat hij stof- en waterbestendig is. Hij zou tijdelijk 30 minuten 1 meter onderwater kunnen liggen.

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Find Hub is de troefkaart

Het concept van een tracker is niet nieuw. Apple heeft al jaren de AirTag en ook Samsung verkoopt SmartTag-trackers voor zijn smartphones. Ook Motorola en Xiaomi hebben hun eigen bluetoothtrackers.

Google breidt nu ook zijn ecosysteem uit met een tracker. Om het soepel te laten werken, maakt het bedrijf gebruik van het Find Hub-netwerk. In Nederland heet dit Vind Plek. Dit is een netwerk dat bestaat uit Android-apparaten die kunnen helpen bij het terugvinden van verloren spullen.

Het voordeel is dat het netwerk niet alleen werkt met Pixel-telefoons, maar met ieder toestel dat op Android 9 of later draait. Wereldwijd heb je het dan over miljarden gebruikers die je kunnen helpen om je verloren spullen terug te vinden.

De Pixel Tag is verbonden met bluetooth en ondersteunt daarnaast Ultra Wideband (UWB). Dit laatste zorgt ervoor dat je de tracker preciezer kunt lokaliseren. Om de tracker te kunnen gebruiken heb je minimaal Android 16 nodig en bluetooth 6.0-ondersteuning.

Prijs en beschikbaarheid

Als je denkt dat de Pixel Tag een rib uit je lijf gaat kosten, kunnen we je geruststellen. Google zet de tracker voor 34,95 euro in de markt. Dat is exact dezelfde prijs als die van de AirTag van Apple.

Hoewel de Google Pixel Tag vandaag is gelanceerd, is nog niet bekend vanaf wanneer het apparaatje in de winkels ligt. Wanneer dit bekend wordt, laten we dit uiteraard weten.