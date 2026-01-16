Wie ontevreden is met zijn Gmail-adres, heeft geluk: dit verandert er

Jaren geleden een e-mailadres voor Gmail aangemaakt, maar heb je dat eigenlijk altijd al willen aanpassen? Google is druk bezig om dat mogelijk te maken. Lees snel verder.

Instructies wijzigen e-mailadres staan online

Jarenlang leek het een kansloze missie: je Gmail-adres aanpassen omdat je daar niet tevreden meer mee bent. Bijvoorbeeld omdat je geboortedatum erin verwerkt is of omdat je het niet professioneel vindt dat je e-mailadres je favoriete voetbalclub verklapt.

Eind vorig jaar kwamen er echter hoopvolle berichten vanuit Google. Nu is er nog veel meer aanleiding om te denken dat de zoekgigant de optie om je mailadres aan te passen, mogelijk gaat maken. Het grootste bewijs voor de introductie van deze functie valt te lezen op een nieuwe Google Support-pagina.

Daar zijn instructies geplaatst hoe je het e-mailadres van Google kunt wijzigen. Dit betekent echter niet dat iedereen met een Gmail-adres dit nu al kan doen. Daarover later meer. Verder geeft Google op de supportpagina tips om alleen de naam van je Google-account aan te passen, maar je Gmail-adres te behouden. Dit moet je nu weten:

Zo check je of je het e-mailadres van Google kunt wijzigen

Ga op je Android-apparaat naar myaccount.google.com/google-account-email. Hier moet je misschien eerst inloggen; Tik bovenaan op ‘Persoonlijke informatie’; Kies nu voor ‘E-mail’ en daarna voor ‘E-mailadres voor Google-account’; Tik onder ‘E-mailadres voor Google-account’ op ‘E-mailadres voor Google-account wijzigen‘. – Heb je deze optie niet? Dan kun je het e-mailadres van je Google-account wellicht (nog) niet wijzigen.



– Heb je deze optie wel? Pas dan goed op. Er kunnen namelijk problemen optreden met Google-services en -functies bij het wijzigen van je e-mailadres. Ga naar deze pagina (stap 2) om te lezen waar je rekening mee moet houden.

Uitrol begonnen

Google heeft wel een disclaimer toegevoegd aan de instructiepagina. Ze rollen de mogelijkheid om het e-mailadres van je Google-account te wijzigen geleidelijk uit. Dat maakt dat deze optie dus nog niet beschikbaar is voor alle gebruikers. Maar, gezien de uitgebreide supportpagina die nu online staat, kan het niet heel lang meer duren voordat de feature verder uitgerold wordt.

