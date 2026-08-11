‘Dit Pixel 11-nieuws gaat veel Google-fans blij maken’

De lancering van de Google Pixel 11 is nu erg dichtbij, maar uiteraard duiken er nog last-minute geruchten op. Het schijnt dat Google niet al zijn nieuwe telefoons gaat voorzien van minder RAM. Zou het dan toch?

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De hamvraag is de RAM-vraag

Eerder gingen er verhalen rond dat Google vanwege de AI-gekte van het moment – waardoor er veel vraag naar RAM is – minder werkgeheugen in de nieuwste Pixels zou stoppen. Concreet zou de normale Pixel 11 standaard 8GB (in plaats van 12GB) en de Pro-versie 12GB (in plaats van 16GB) krijgen.

Een recent gerucht zou echter goed nieuws betekenen voor iedereen die vreest voor een serieuze downgrade. Lekker @evowizz laat op X weten dat Google toch zou vasthouden aan de specificaties van de vorige generatie Pixels.

In hetzelfde bericht deelt de insider dat Google ook niet gaat tornen aan de telelens en weer een 10,8 megapixel-camera zal toevoegen. Ook dit is iets waar we in eerste instantie niet vanuit waren gegaan, na eerdere berichten dat de zoekgigant deze camera volledig zou schrappen van het camera-eiland.

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Instapmodellen Pixel 11 Pro wel de pineut?

Een andere lekker, Roland Quandt, heeft minder goed nieuws voor kopers van de Pro-toestellen. Hij beweert dat Google de Pro-modellen verschillende hoeveelheden RAM gaat geven, afhankelijk van de opslagruimte. Zo zouden alleen toestellen met 512GB aan opslagruimte van 16GB RAM worden voorzien.

Hoewel dit niet expliciet toegelicht wordt, zullen de instapmodellen van de Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold waarschijnlijk de dupe zijn met 256GB aan opslagruimte en dus slechts 12GB RAM. Daarmee is de vorige generatie van deze toestellen de betere keuze als je graag veel werkgeheugen wil. Die hebben standaard 16GB RAM.

Wanneer de prijs van de nieuwe Pixels niet (of niet al te veel) gaat stijgen, is een eventuele downgrade in RAM nog enigszins te billijken. Een combinatie van fors hogere adviesprijzen én minder werkgeheugen zou een hoop potentiële kopers echter zomaar eens voorgoed kunnen wegjagen. Enfin, morgen weten we veel meer en lees jij er alles over op onze site!

Naar welk toestel kijk jij het meest uit? En heb jij een minimum aan werkgeheugen wanneer je een nieuwe telefoon zoekt? Vertel het ons in de reacties hieronder!