Ben je nu nog Kamp Apple en wil je overstappen naar Android? Dat was altijd een behoorlijk gedoe. Android 17 maakt het wisselen vanaf een iPhone gelukkig een stuk eenvoudiger.

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Wisselen vanaf iPhone naar Android 17 gemakkelijker

Er zijn allerlei redenen om te willen wisselen vanaf een iPhone naar een Android-toestel. Zeker bij midrangers als de Samsung Galaxy S25 FE is de prijs-kwaliteitverhouding vaak een stuk beter. En wie goede camera’s wil, is met een Oppo Find X9 Ultra veel beter af dan met zelfs de duurste iPhone.

Er is wel iets dat mensen tegenhoudt: het overstappen van Kamp Apple naar Kamp Android kan behoorlijk wat hoofdpijn opleveren. Daar komt nu gelukkig verandering in. Android 17 maakt het namelijk veel eenvoudiger om je iPhone in te ruilen voor een betere smartphone.

Waar je voorheen eerst de Android Switch-app moest installeren op je iPhone, kun je nu vanuit het configuratiescherm op je nieuwe Android-telefoon direct data overzetten. Dat kan gewoon draadloos.

Je kunt uiteraard foto’s, video’s, contacten, berichten en je agenda verhuizen, maar er is nog veel meer mogelijk. Denk aan het kopiëren van je Google-account, wachtwoorden, wifi-verbinding, de lay-out van je thuisscherm en zelfs een eventuele eSIM. In theorie wordt de overstap daardoor zo goed als pijnloos.

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Samenwerking met Apple

Dit nieuwe transferproces is ontworpen in samenwerking met Apple. Dat is best opvallend, omdat het de overstap een stuk gemakkelijker maakt. Overigens zorgde Apple er zelf in iOS 26.3 al voor dat het veel eenvoudiger werd om juist van Android naar een iPhone te switchen.

De nieuwe Galaxy Z-telefoons zijn de eerste die deze methode aan boord hebben. Hij zit ook in een bèta voor Google’s eigen Pixel-toestellen en komt binnenkort naar meer smartphones die op Android 17 draaien.

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