Let op: YouTube werkt straks niet meer op deze smartphones

YouTube is één van de populairste apps, maar hij werkt binnenkort niet meer op smartphones die nog op Android 6 Marshmallow draaien. Dat betekent dat sommige iconische telefoons hun ondersteuning verliezen.

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YouTube werkt binnenkort niet meer op deze toestellen

Hoe vaak gebruik je YouTube? Waarschijnlijk minimaal elke dag en misschien spendeer je zelfs wel uren met het kijken van video’s. Omdat Google stopt met de ondersteuning van smartphones die nog op Android 6 Marshmallow draaien, kan dat binnenkort niet meer op een aantal beroemde telefoons.

Toegegeven, het zijn niet de meest moderne toestellen die straks buiten de boot vallen. Het gaat om smartphones als de Samsung Galaxy S5 en OnePlus X. Die stammen uit respectievelijk 2014 en 2015. Omdat je geen toegang meer hebt tot de Play Store kun je apps niet meer updaten. En wanneer je de YouTube-app een poosje niet bijwerkt, zal het ook niet meer werken. Je krijgt dan hooguit de melding dat je de videodienst in je browser moet gebruiken. Als die tenminste nog wel functioneert…

De OnePlus X

We vermoeden dat er maar weinig mensen rondlopen met een smartphone van ruim tien jaar oud. Toch kan het wel zo zijn dat je nog een Galaxy S5 hebt liggen om bijvoorbeeld je kinderen naar YouTube laten kijken of simpele spelletjes te laten spelen. Dat wordt binnenkort dus op zijn minst een stuk lastiger. Op welke datum Youtube precies niet meer zal werken, kunnen we je helaas (nog) niet vertellen.

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Alternatieven

Gebruik je wél nog steeds dagelijks een Galaxy S5? Dan heb je waarschijnlijk geen behoefte aan een heel duur nieuw toestel. Zelfs een Samsung Galaxy A27 (€ 238,-) of een Galaxy A37 (€ 247,-) zal al een enorme vooruitgang zijn. In ons overzicht met de beste smartphones tot 300 euro vind je nog meer alternatieven.

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