Deze Samsung-smartphones krijgen nu een Android 17-update

Samsung rolt de Android 17-update uit naar een aantal populaire smartphones. Heeft jouw toestel al de nieuwste versie ontvangen?

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Android 17 voor de Samsung Galaxy S25 (en meer)

Samsung rolt de Android 17-update naar steeds meer smartphones uit. Nu zijn iets oudere, maar wel populaire toestellen aan de beurt. We hebben het over de Galaxy S25-serie van vorig jaar, maar ook de Flip 7 en Fold 7 worden vanaf nu bijgewerkt. De updates zijn direct in Nederland beschikbaar.

Niet alleen gebruikers van een Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra kunnen updaten naar Android 17, maar ook de S25 FE en S25 Edge draaien voortaan op de nieuwste software. Ook drie vouwtelefoons krijgen vanaf vandaag een update: de Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE en Z Fold 7.

Met de update voegt Samsung tevens de nieuwste versie van zijn One UI-software toe aan zijn smartphones. Daarnaast bevat de update de beveiligingspatch van september 2026, waardoor de toestellen weer (zo goed als) up-to-date zijn.

Je Samsung-telefoon updaten is heel simpel. Je kan wachten op de automatische melding of je checkt handmatig op updates. Dat doe je door de instellingen van je telefoon te openen, naar ‘Software-update’ te gaan en vervolgens op ‘Controleren op updates’ te tikken. De nieuwste software verschijnt dan vanzelf in beeld.

Bedankt voor de tips, Georg en Jan!

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Nieuw in One UI 9

One UI 9 brengt allerlei nieuwe functies naar je toestel. Met My Fancam houdt de camera je geselecteerde onderwerp bijvoorbeeld altijd centraal in een video. Daarnaast krijgt Now Brief een update, waardoor je meer controle hebt over welke informatie er in dit dagelijkse overzicht wordt opgenomen.

Heb je een oudere Samsung-telefoon? Dan moet je waarschijnlijk nog even wachten op de Android 17-update. De fabrikant rolt de nieuwste versie geleidelijk naar zijn smartphones uit, waarbij de duurdere high-end toestellen vaak sneller worden bijgewerkt.

Wist je dat we een Android 17 update-overzicht hebben gemaakt? Daarin staat van alle fabrikanten welke toestellen de update krijgen. Neem dus zeker een kijkje als je een smartphone van een ander merk hebt!