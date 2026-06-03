Android Drop van juni is hier: dit zijn de 4 interessantste functies

Tijdens Google I/O 2026 konden we al horen welke updates Android-gebruikers kunnen verwachten. Niet alles is nu in Nederland beschikbaar, maar we vertellen wel hoe je binnenkort meer uit je telefoon haalt.

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Android Drop June

Van extra veiligheidsfuncties en een persoonlijke leeshulp tot een handige tool om een complete outfit samen te stellen. Naar deze vier functies van de Android Drop June kijken wij het meest uit.

1. Slimme detectie van verdachte bellers

Niks vervelender dan telefoontjes van oplichters. Vaak heb je pas door dat er iets niet pluis is, als je al hebt opgenomen. Daarom komt Google met een soort detectie van nep-oproepen (‘fake call detection’) in de telefoonapp. Je toestel gaat je straks waarschuwen als een oplichter zich voordoet als een bekende van je.

Dat gebeurt door spoofing: bellen onder een valse naam en/of vals nummer. Wanneer je gebeld wordt en de app denkt dat dit het geval is, krijg je hiervan duidelijk een melding in beeld. Zo kun je direct ophangen.

2. Vind complete outfits met Circle to Search

Circle to Search bestaat al twee jaar, maar wordt slimmer dan ooit. Je kunt straks complete outfits omcirkelen en de slimme technologie identificeert vervolgens alle kledingstukken individueel. Daar krijg je dan meer informatie over, onder andere waar je ze kunt kopen. Deze functie is beschikbaar op alle apparaten met Android 14 of nieuwer.

3. Extra veiligheidsfuncties op apparaten van je kinderen

Wanneer je kinderen alleen op pad zijn, wil je natuurlijk wel dat ze wel veilig zijn. Daarom krijgen kinderen onder de 13 jaar toegang tot handige functies in de Persoonlijke Veiligheid-app (‘Personal Safety). Denk aan het instellen van contactpersonen voor noodgevallen op het vergrendelscherm van hun apparaat.

Rijden je kinderen met iemand anders mee, bijvoorbeeld naar een sportwedstrijd? Door een detectie van auto-ongelukken in te schakelen, worden na een ongeval automatisch de hulpdiensten gebeld en krijgt een contactpersoon een sms’je. De app Persoonlijke Veiligheid is wereldwijd beschikbaar.

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4. Persoonlijke leesassistent in Google Play Books

Een nieuwe leeshulp gaat zorgen dat je alles uit Google Play Books haalt. Hiermee wordt lezen in de boeken-app makkelijker en leuker. Vooral als je niet vaak leest en dus lang doet over een boek, is het handig dat je samenvattingen kunt krijgen van wat je tot nu toe hebt gelezen. Dat maakt de drempel om het boek er weer bij te pakken en verder te lezen een stuk lager.

Ook kun je passages markeren en daar vragen over stellen. Zo krijg je direct meer inzicht in thema’s, context of personages. Deze boekinzichten (‘Book insights’) zijn in de uitrolfase in de Google Play Books-app. Ze zijn beschikbaar voor geselecteerde Engelstalige titels, waaronder duizenden boeken die gratis te lezen zijn.

Zoals wel vaker met de Drops van Google, is het niet duidelijk welke landen de updates krijgen. Daarom is het voor Nederlandse gebruikers afwachten wat onze kant opkomt.