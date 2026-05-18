Gemini Intelligence: waarom je smartphone het mogelijk niet aankan

Mike Peek
Mike Peek
18 mei 2026, 14:59
4 min leestijd
Gemini Intelligence: waarom je smartphone het mogelijk niet aankan

Gemini Intelligence is een geavanceerde vorm van AI die meerdere opdrachten tegelijk kan uitvoeren. Daar is wel krachtige hardware voor nodig. Dit zijn de systeeemvereisten als je Gemini Intelligence wil gebruiken op je Android-telefoon.

Lees verder na de advertentie.

Gemini Intelligence vereist krachtige Android-telefoon

De tijd dat kunstmatige intelligentie alleen antwoord gaf op een vraag is voorbij. Met ‘agentische AI’ kan het meerdere stappen tegelijk zetten om complexere kwesties af te handelen. Gemini Intelligence is bijvoorbeeld in staat om in je mail op te zoeken welke studieboeken je nodig hebt voor een bepaald vak, een winkel te vinden die ze verkoopt en ze je alvast in je mandje te leggen. Dan hoef je zelf alleen nog maar af te rekenen.

Daar heb je helaas wel een stevige smartphone voor nodig. Een modale midranger is er niet toe in staat. Dat blijkt uit de systeemvereisten voor Gemini Intelligence als je het op een Android-toestel wil gebruiken.

gemini intelligence

Volgens Google dient je smartphone te draaien op een recente vlaggenship-chipset (zoals de Snapdragon 8 Elite Gen 5) en minimaal 12GB werkgeheugen te hebben. Ook moet het toestel AI Core en Gemini Nano v3 ondersteunen. Daarnaast moet je telefoon minimaal vijf jaar OS-upgrades en zes jaar beveiligingspatches krijgen. Die laatste eis snappen we niet zo goed, maar zo zit het nu eenmaal.

Dat betekent dat zelfs een toestel als Google’s eigen Pixel 9 buiten de boot valt. Ook de Samsung Galaxy Z Fold 7 kan niet met Gemini Intelligence overweg. De Pixel 10 en alle Samsung Galaxy S26-telefoons kunnen dat wél.

Meer over Gemini Intelligence

Als je Gemini Intelligence optimaal wil gebruiken, heeft de AI behoorlijk wat vrijheid nodig. Alleen als je toegang verleent tot onder meer je Gmail, kalender en Google Doc kan het systeem zijn taken goed uitvoeren en ook uit zichzelf bepaalde acties voorstellen.

Critici zijn bang dat kwaadwillende bepaalde prompts in e-mails kunnen verstoppen, die Gemini Intelligence dan opvolgt omdat het denkt dat ze van jou afkomstig zijn. Google zegt maatregelen te nemen om dit te voorkomen, maar het is nog onduidelijk hoe goed die werken.

Wil je Android Planet vaker terugzien in je zoekresultaten? Voeg ons dan toe als voorkeursbron. Dat kan heel gemakkelijk via de knop hieronder.

Zie Android Planet vaker in Google

Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Android-nieuws, reviews, tips.

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google
Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Google
Bronnen afbeeldingen: Google, Google
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Google Google Assistent / Gemini Google

Bekijk ook

Breaking
The Android Show 2026: Android 17, Android Auto-update en meer

The Android Show 2026: Android 17, Android Auto-update en meer

12 mei 2026

AirDrop gebruiken: met deze Android-smartphones kan het

AirDrop gebruiken: met deze Android-smartphones kan het

12 mei 2026

Gemini voor Home getest: zo bevalt een AI in je huis

Gemini voor Home getest: zo bevalt een AI in je huis

8 mei 2026

Veel Google-updates deze week! Check hier het overzicht

Veel Google-updates deze week! Check hier het overzicht

8 mei 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren