Gemini Intelligence: waarom je smartphone het mogelijk niet aankan

Gemini Intelligence is een geavanceerde vorm van AI die meerdere opdrachten tegelijk kan uitvoeren. Daar is wel krachtige hardware voor nodig. Dit zijn de systeeemvereisten als je Gemini Intelligence wil gebruiken op je Android-telefoon.

Gemini Intelligence vereist krachtige Android-telefoon

De tijd dat kunstmatige intelligentie alleen antwoord gaf op een vraag is voorbij. Met ‘agentische AI’ kan het meerdere stappen tegelijk zetten om complexere kwesties af te handelen. Gemini Intelligence is bijvoorbeeld in staat om in je mail op te zoeken welke studieboeken je nodig hebt voor een bepaald vak, een winkel te vinden die ze verkoopt en ze je alvast in je mandje te leggen. Dan hoef je zelf alleen nog maar af te rekenen.

Daar heb je helaas wel een stevige smartphone voor nodig. Een modale midranger is er niet toe in staat. Dat blijkt uit de systeemvereisten voor Gemini Intelligence als je het op een Android-toestel wil gebruiken.

Volgens Google dient je smartphone te draaien op een recente vlaggenship-chipset (zoals de Snapdragon 8 Elite Gen 5) en minimaal 12GB werkgeheugen te hebben. Ook moet het toestel AI Core en Gemini Nano v3 ondersteunen. Daarnaast moet je telefoon minimaal vijf jaar OS-upgrades en zes jaar beveiligingspatches krijgen. Die laatste eis snappen we niet zo goed, maar zo zit het nu eenmaal.

Dat betekent dat zelfs een toestel als Google’s eigen Pixel 9 buiten de boot valt. Ook de Samsung Galaxy Z Fold 7 kan niet met Gemini Intelligence overweg. De Pixel 10 en alle Samsung Galaxy S26-telefoons kunnen dat wél.

Als je Gemini Intelligence optimaal wil gebruiken, heeft de AI behoorlijk wat vrijheid nodig. Alleen als je toegang verleent tot onder meer je Gmail, kalender en Google Doc kan het systeem zijn taken goed uitvoeren en ook uit zichzelf bepaalde acties voorstellen.

Critici zijn bang dat kwaadwillende bepaalde prompts in e-mails kunnen verstoppen, die Gemini Intelligence dan opvolgt omdat het denkt dat ze van jou afkomstig zijn. Google zegt maatregelen te nemen om dit te voorkomen, maar het is nog onduidelijk hoe goed die werken.

