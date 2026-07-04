Krijgt jouw Samsung Android 17? En WhatsApp-gebruikersnamen (Android-nieuws #27)

Je kan nu je WhatsApp-gebruikersnaam reserveren en Netflix komt niet nieuwe regels. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

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Recente Samsung-telefoons hebben een uitstekend updatebeleid. Ze krijgen vaak zes of zelfs zeven nieuwe versies van Android. Dat betekent dat er een monsterklus aankomt. Nu Android 17 officieel uit is, moeten er een heleboel verschillende modellen bij worden gewerkt. Dat gebeurt in fases, waarbij nieuwe en duurdere smartphones eerder aan de beurt zijn dan goedkope toestellen van een paar jaar geleden.

Voor Gemini Intelligence is een belangrijke rol weggelegd in Android 17. Zoals we gewend zijn, legt Samsung ook een eigen schil over het besturingssysteem heen. Dat is in dit geval One UI 9, waarmee je smartphone onder meer een fris likje verf krijgt.

→ Krijgt jouw Samsung-telefoon Android 17?

Al sinds 2023 lezen we nieuws over gebruikersnamen in WhatsApp. We moesten er dus lang op wachten, maar vanaf deze week is het eindelijk mogelijk om een gebruikersnaam te reserveren. De komende maanden rollen gebruikersnamen in WhatsApp uit, zo laat Meta weten in een blogpost.

De gebruikersnaam wordt gekoppeld aan je account en is een handige nieuwe feature. Soms wil je geen persoonlijke informatie – zoals je telefoonnummer – delen met iemand, maar kun je alleen je gebruikersnaam geven. Het is een manier van WhatsApp om je meer privacy te geven.

→ Reserveer nu je WhatsApp-gebruikersnaam

Wie met anderen een Netflix-account deelt en meerdere profielen heeft aangemaakt, is gewend om slechts één e-mailadres te koppelen aan het account. In het geval van een huishouden gaat iedereen naar zijn of haar eigen profiel voor favoriete films en series.

Die tijd is nu voorbij, want Netflix heeft de spelregels maar weer eens veranderd. Je wordt voortaan verplicht om aan elk profiel binnen een account een uniek e-mailadres te hangen. Dit voorkomt niet dat bijvoorbeeld gezinnen een abonnement delen, maar het is wel een extra verificatielaag die bij veel gebruikers niet goed zal vallen.

→ Dit moet je weten over de nieuwe Netflix-regels

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Vanwege de praktische bruikbaarheid en populariteit van het Privacy Display, overweegt het bedrijf om deze functie volgend jaar naar meer telefoons te brengen. Te beginnen met de volledige Galaxy S27-serie, zo meldt de website The Elec. Die serie zou bestaan uit vier toestellen: de Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro en S27 Ultra.

Dat is goed nieuws voor iedereen die zich zorgen maakt over nieuwsgierige blikken, maar niet de hoofdprijs wil betalen. Tussen de adviesprijs van de Galaxy S26 (999 euro) en de S26 Ultra (1449 euro) zit zo’n 450 euro. Daarvoor krijg je dus het privacyscherm, maar ook een snellere chip, scherper scherm, grotere batterij en meer.

→ Privacyscherm voor alle Galaxy S27-telefoons

Nee, het ligt niet aan jou. Je bent niet plotseling minder populair. Als je vanaf 1 juli minder vaak wordt gebeld dan voorheen, is daar eigenlijk een heel fijne reden voor. De Telecommunicatiewet verandert namelijk, zodat bedrijven uitdrukkelijke toestemming nodig hebben om jou te bellen. Telemarketing wordt daarmee stevig aan banden gelegd.

Nu is het nog zo dat bedrijven je mogen bellen als je er klant bent óf dat in het verleden bent geweest. Die laatste groep is vanzelfsprekend interessant. Ze weten immers dat je enige affiniteit hebt met hun producten en hopen je met een sappige aanbieding weer terug te winnen.

→ Regels telemarketing aangescherpt