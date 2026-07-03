Webcam aan, hand omhoog: Google test nieuwe reCAPTCHA

Google test momenteel een nogal opvallende manier om te bepalen of het te maken heeft met een mens of een bot. Deze nieuwe vorm van reCAPTCHA draait om handgebaren. Lees snel verder!

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Wat is reCAPTCHA ook alweer?

reCAPTCHA is Googles bot-detectie voor websites en apps. Met deze methode probeert het bedrijf te bepalen of een actie op een website door een mens of bot wordt gedaan. Denk aan contactformulieren, registraties, loginpogingen, wachtwoordresets of checkout-stappen.

We kennen allemaal de ‘puzzeltjes’ waarbij we vakjes met verkeerslichten, fietsen of auto’s moeten selecteren. Die zijn relatief onschuldig, maar laat het maar aan Google over om met iets controversiëlers te komen. De nieuwste test draait namelijk om handgebaren die worden geregistreerd via de selfiecamera van je telefoon.

Handgebaren en handknokkelcoördinaten

Het idee is dat je na het verschijnen van een reCAPTCHA het vakje ‘Ik ben geen robot’ aanvinkt. Wanneer er nu een traditionele vakjespuzzel komt, kun je die negeren door op het symbooltje van een hand te klikken. Na het geven van toestemming voor het tijdelijke gebruik van je camera, moet je verschillende acties of gebaren uitvoeren om te bewijzen dat je mens bent.

Denk aan zwaaien naar de camera of het tonen van een open handpalm. Die beelden worden vervolgens geanalyseerd door het machine learning-model van Google om 21 handknokkelcoördinaten in kaart te brengen. Als je de taak niet kunt voltooien, schakelt reCAPTCHA weer over op de oude visuele en audio-puzzels.

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Privacy blijft gevoelig puntje

Google zegt dat de opgenomen video’s “nooit aan de identiteit van een gebruiker worden gekoppeld”. Daarnaast stelt het bedrijf dat er geen audio wordt opgenomen en dat video’s na het verificatieproces worden verwijderd.

Wel kan ”informatie die Google verzamelt, worden gebruikt en opgeslagen in overeenstemming met het privacybeleid”. Dit lijkt dan weer verdacht veel op een deur die voorzichtig op een kier wordt gezet om toch iets met de beelden te doen. Geen fijne gedachte, want een handscan is immers biometrische informatie en dus extra gevoelig.

Wat vind jij van deze test: tast het de privacy te veel aan of is het een onschuldige manier om te bewijzen dat je mens bent? We horen jouw mening graag in de reacties.