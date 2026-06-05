Google wil met je selfiecamera meekijken: dit is de (goede?) reden

Google is bezig met een nieuw systeem voor smartphones dat de hartslag van gebruikers verrassend nauwkeurig kan inschatten. Hiervoor heeft de zoekgigant wel toegang tot je selfiecamera nodig.

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Hartslag meten zonder wearable of app

Google werkt aan een functie waarmee gebruikers hun hartslag kunnen meten via de selfiecamera van een smartphone. Hiervoor zou dus geen smartwatch, fitnesstracker of gezondheidsapp nodig zijn. Dit laat het bedrijf weten op zijn Research Blog.

Jarenlang was het meten van de hartslag vooral voorbehouden aan slimme apparaten om je pols. Door in te zetten op een techniek waar alleen een smartphone(camera) voor nodig is, hoopt Google een veel groter publiek te kunnen bedienen. Een telefoon dragen we immers wél bijna altijd bij ons.

Het systeem heet Passive Heart Rate Monitoring (PHRM) en gebruikt zoals gezegd de selfiecamera van een telefoon. Op deze wijze kunnen huidveranderingen worden geanalyseerd die optreden wanneer bloed door het lichaam stroomt. Deze minuscule schommelingen zijn onzichtbaar voor het menselijk oog. Precies daar komen moderne smartphonecamera’s en kunstmatige intelligentie (letterlijk) om de hoek kijken.

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Niet nieuw, wel anders (en inclusiever)

Hartslagmeting via een telefoon is niet nieuw. Sommige apparaten gebruiken hiervoor de camera aan de achterkant en de flitser of vertrouwen juist op vingerafdruksensoren. Google kiest echter voor een andere aanpak. In plaats van dat gebruikers actief een meting moeten starten, wordt de hartslag geschat tijdens normaal telefoongebruik.

Concreet betekent dit dat er een videofragment van acht seconden wordt gemaakt nadat een gebruiker zijn telefoon ontgrendelt met gezichtsherkenning. Een AI-model op het apparaat zelf analyseert vervolgens de beelden en schat de hartslag in. Zo wordt een beeld geschetst van de rusthartslag over een langere periode. Je hoeft hier niets voor te doen, waardoor Google de vergelijking maakt met het dragen van een wearable.

Het meest indrukwekkende van het onderzoek is de betrouwbaarheid van de metingen. Bij het schatten van de hartslag in rust lag de nauwkeurigheid binnen vijf slagen per minuut van de metingen van een Fitbit Charge 6. Om het systeem te trainen, zijn meer dan 350.000 videoclips gebruikt van zo’n 700 deelnemers. In tegenstelling tot veel eerdere studies nam het bedrijf bewust meerdere huidtinten op in het onderzoek.

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Uitdagingen en het overduidelijke privacyvraagstuk

Google doet gelukkig niet alsof de technologie al perfect is. Het systeem leek moeite te hebben om consistent metingen te verrichten bij mensen met een donkere huidskleur, hoewel de verkregen metingen wél nauwkeurig genoeg waren. Onderzoekers ontdekten daarnaast dat factoren als praten, hoofdbewegingen en andere alledaagse handelingen fouten kunnen veroorzaken. Daar ligt dus een grote uitdaging.

Privacy is natuurlijk de olifant in de kamer. Hoewel het onderzoek gebaseerd was op expliciete toestemming en versleutelde gegevensverzameling, is de vraag hoe dit zit met een eventuele toekomstige implementatie. Google zegt alvast dat verwerking op het apparaat zelf gaat plaatsvinden, maar daarmee zal de kous voor veel mensen nog lang niet af zijn.

Het is interessant om dit in de gaten te houden, want we kunnen ons niet voorstellen dat dit de laatste (ingrijpende) ontwikkeling op gezondheidsvlak gaat zijn. Deel jouw mening!

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