De 7 beste podcasts die je in 2023 moet checken

Of je nou over straat loopt, op de bank zit of in bed ligt, een fijne podcast is altijd goed gezelschap. Maar waar moet je naar luisteren? We zetten de beste podcasts die je de komende tijd moet checken op een rijtje.

De beste podcasts in 2023

Podcasts kunnen leuk zijn, leerzaam of gewoon grappig. En het grote voordeel: in de meeste gevallen hoef je er niet voor te betalen. Je luistert ze gewoon via Spotify, Stitcher, Overcast of een andere podcast-app voor Android.

Klein probleempje: er zijn ontzettend veel verschillende podcasts en er komen nog elke dag nieuwe bij. Zie je door de bomen het bos niet meer? Hieronder vind je – in willekeurige volgorde – de beste podcasts die je in 2023 moet luisteren.

Weer een dag

Elke werkdag rond een uur of 06.00 publiceert Gijs Groenteman het telefoongesprek dat hij even daarvoor voerde met Marcel van Roosmalen. Naar deze mannen luisteren is vaak een heerlijk begin van de dag. Ze bespreken met veel gevoel voor humor én drama hun eigen levens, maar vooral wat ze opviel in de media. Van Roosmalen is een specialist in het op hun plek zetten van mensen die zichzelf net iets te serieus nemen. ‘Weer een dag’ is cynisch en absurd.

De Butlermoord

In 1983 werd butler Dick van Leeuwerden veroordeeld voor het vermoorden van de weduwe die hij verzorgde. Hoewel het bewijs voor zijn onschuld steeds groter werd, weigerde de Hoge Raad zijn zaak te heropenen. Wat ging er precies mis? De Butlermoord is een spannende podcast met twee interessante aspecten: het menselijke leed van Van Leeuwerden en de halsstarrigheid van de rechters, die elkaar de hand boven het hoofd houden.

The Huberman Lab

Is je Engels goed en ben je geïnteresseerd in het menselijk brein? Dan is er geen betere podcast dan The Huberman Lab. Andrew D. Huberman is neurowetenschapper aan de Standford University. Hij vertelt bijvoorbeeld wat de functie van slaap precies is, hoe dopamine de hersenen beïnvloedt en wat je kunt doen om je creativiteit te vergroten. Geen gemakkelijke kost, maar je steekt er heel wat van op.

Geschiedenis voor herbeginners

Hoe zat het ook alweer met de Tweede Wereldoorlog, de carrière van Napoleon Bonaparte of het Russische Keizerrijk? Geschiedenis voor herbeginners is zeer geschikt voor iedereen die vroeger op school niet zo goed heeft opgelet, maar inmiddels toch benieuwd is naar het verleden. De Vlaamse geschiedenisleraar Jonas Goossenaerts vat de belangrijkste gebeurtenissen bondig en met humor samen. Bovendien is hij een erg prettige verteller.

Conan O’Brien needs a friend

Conan O’Brien had 28 jaar lang zijn eigen talkshow op de Amerikaanse televisie. Nu nodigt hij zijn favoriete beroemdheden uit om eens wat langer dan acht minuten met ze te praten. Die interviews zijn doorgaans erg vermakelijk, maar het leukst aan deze podcast zijn de hilarische gesprekken tussen O’Brien en zijn assistenten Sona Movsesian en Matt Gourley. Ze maken continu ruzie over van alles en nog wat, maar houden stiekem erg veel van elkaar.

De Volkskrant elke dag

Vrijwel elk nieuwsmedium heeft tegenwoordig zijn eigen podcast, waarin achtergronden worden besproken door redacteurs en andere experts. Die van de Volkskrant is één van de beste. Na het luisteren snap je doorgaans veel meer van grote onderwerpen als inflatie, de oorlog in Oekraïne of de energiecrisis. Hoofdredacteur Pieter Klok is een fijne gespreksleider, die zijn collega’s alle tijd en ruimte geeft om te vertellen.

Dit kan geen toeval zijn

Stel: je staat op het vliegveld. Plots word je uit de rij gehaald en brengen medewerkers je naar een volledig leeg vliegtuig. Uiteindelijk komt er alleen een mysterieuze vrouw naast je zitten… Het overkwam de Nederlandse Bart, die er nadien van overtuigd raakte dat de veiligheidsdiensten hem in de gaten houden. Maar waarom? ‘Dit kan geen toeval zijn’ vertelt een even spannend als bizar verhaal waarin je nooit weet wat te geloven.

Wat zijn jouw favoriete podcasts?

Dat waren ze, de beste podcasts van 2023 volgens Android Planet. Wat is jouw favoriete podcast? En waarom? Laat het vooral weten in de reacties onder dit artikel!