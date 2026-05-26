Handig tijdens hete nachten: Galaxy Watch zet airco voor je aan

Jeroen Timmermans
26 mei 2026, 11:11
4 min leestijd
Samsung gaat je Galaxy Watch koppelen aan je airco om je beter te laten slapen in de hitte. Het idee is dat het horloge detecteert wanneer (en hoe) je slaapt en vervolgens de airco voor je regelt.

Airco (past zich) automatisch aan

Voor de allernieuwste airco’s van Samsung heeft de techfabrikant uit Zuid-Korea iets handigs bedacht. Zeker tijdens warme nachten is een airco geen overbodige luxe. Dus hoe handig is het dan als die automatisch aangaat wanneer je smartwatch merkt dat jij in slaap bent gevallen?

Dit wordt mogelijk met de nieuwe modus ‘WindFree Wearable Good Sleep’. Deze functie maakt verbinding met Galaxy Watches en Rings en schakelt de airco én de ‘Good Sleep-modus’ in wanneer gedetecteerd wordt dat de drager van de wearable gaat slapen. Deze speciale modus past de koelprestaties de gehele nacht aan je slaappatroon aan.

Hiermee wordt bedoeld dat je slimme klokje of ring veranderingen in je slaap- en lichaamstemperatuur registreert. Met deze info kan je airconditioning direct worden aangestuurd om koudere of warmere lucht te blazen of die lucht harder of zachter je slaapkamer in te sturen. De airco gaat automatisch weer uit op het tijdstip dat je je wekker hebt ingesteld.

In een nieuwe promotievideo van Samsung, inclusief schattige luiaard, zie je hoe dit precies in zijn werk gaat.

Alleen op de allernieuwste airco’s …

De aircofunctie kan vooralsnog alleen worden gebruikt op de nieuwste Bespoke AI WindFree-airconditioners van Samsung. Deze premium modellen zijn eerder dit jaar gelanceerd. Wellicht wordt het later ook nog op oudere modellen geïntroduceerd.

Het toont in ieder geval aan hoe je smartwatch of smartring nuttige info naar andere slimme apparaten in huis kan doorsturen voor extra comfort. Eerder schreven we al over een nieuwe mogelijke veiligheidsfunctie op Samsung Galaxy-smartwatches.

… maar wel op oudere wearables

Heb je nu (of in de toekomst) een compatibele Samsung-airco in huis met de modus ‘WindFree Wearable Good Sleep’? Dan moet je in ieder geval een Galaxy-wearable hebben met One UI versie 4.0 of hoger. Dat kan een Galaxy Watch zijn, maar bijvoorbeeld ook de Galaxy Fit 3 of de Galaxy Ring. Daarnaast moet je Galaxy-telefoon op Android 11 of hoger draaien, maar dat mag geen probleem zijn.

Het spreekt voor zich dat je de wearable om je vinger of pols moet dragen in bed, anders kan er geen koppeling gemaakt worden met de airco. Zorg ervoor dat je WindFree-airco, smartwatch/smartring én smartphone (allemaal van Samsung uiteraard) verbonden zijn met hetzelfde wifi-netwerk en dan zou het moeten werken. Welterusten!

Bron: Samsung Gadget Hacks
