Zo schrijf je sterke prompts voor ChatGPT (en andere chatbots)

Met ChatGPT en andere chatbots kun je een hoop doen, zolang je maar weet hoe je goede opdrachten schrijft. Met onze tips voor ChatGPT-prompts krijg je betere resultaten.

ChatGPT prompts: zo schrijf je de beste opdrachten

Om ChatGPT of een andere chatbot te gebruiken, heb je niet veel handigheid nodig. Je stelt een vraag en je krijgt antwoord. Iedereen kan daarmee overweg. Toch kun je veel betere antwoorden krijgen als je weet hoe je een goede opdracht schrijft, ook wel prompts genoemd. Met onderstaande tips voor ChatGPT helpen we je een eind op weg.

Het hoeft niet in één keer goed

Het is geen probleem om je opdracht simpel te beginnen. Als je niet het gewenste resultaat krijgt, probeer je het gewoon nog een keer door de vraag anders te verwoorden. Je hebt alle ruimte om te experimenteren met wat er in jouw geval het beste werkt.

Geef ChatGPT een rol om te spelen

Een fijne strategie om betere resultaten te krijgen, is om de chatbot een rol te geven. Het lijkt dan net alsof de chatbot gaat acteren. Geef de bot de rol van een enthousiaste verkoper, een bezorgde moeder of een personage uit een film die je bewondert. Je kunt de chatbot ook vragen om het antwoord te geven in de stijl van een specifieke schrijver.

Loop je tegen limieten aan, dan kan het werken om ChatGPT een rol te geven die zich niets van die limieten aantrekt. Zo’n rol is tot in de kleinste details uit te werken, zoals wat de bot wel en niet mag zeggen.

Geef voorbeelden

Een hele handige manier om ervoor te zorgen dat ChatGPT je opdracht beter snapt, is door een voorbeeld te geven. Schrijf in je prompt dat je een voorbeeld gaat geven en dat de chatbot in het antwoord met dat voorbeeld rekening moet houden.

Als jij bijvoorbeeld een samenvatting van een tekst wil op een specifieke manier, kun je de samenvatting van een andere tekst laten zien en ChatGPT de opdracht geven om de nieuwe samenvatting op een vergelijkbare manier op te stellen.

Wees specifiek met veel details

Hoe specifieker jij je opdracht beschrijft, hoe beter ChatGPT daar mee uit de voeten kan. Het liefst met zoveel mogelijk details. Als je een tekst wil, specificeer dan de lengte, de schrijfstijl, het medium, de toon van de tekst enzovoort. Pas wel op met onnodige details, want die kunnen het resultaat juist verwateren.

Elk detail dat je toevoegt aan de prompt moet relevant zijn voor het resultaat dat je wil bereiken. Daarnaast helpt het om deze details zo concreet mogelijk te maken. Zeg dus niet ‘Enkele zinnen’, maar specifiek ‘drie zinnen’.

Geef een doelgroep op

Een manier om het complete resultaat te veranderen is door een andere doelgroep op te geven. Dat kun je op veel verschillende manieren inzetten. Bijvoorbeeld door iets dat ingewikkeld is in makkelijke taal te laten vertalen, door in je opdracht te specificeren dat de tekst voor tienjarigen is bedoeld.

Je kunt ook uitleggen welke opleidingen je hebt gehad en wat voor onderwerpen je goed begrijpt, zodat ChatGPT iets uitlegt op jouw niveau of een praktisch antwoord geeft waar je in jouw specifieke situatie wat aan hebt.

Geef limieten

Mogelijk denk je dat een zo lang mogelijk antwoord het beste is, want dan zit er altijd bruikbaar materiaal tussen. Toch is het slimmer om de chatbot limieten te geven waar binnen die moet werken.

Denk aan een limiet over het aantal zinnen of alinea’s, maar je kunt ook vreemde limieten geven zoals dat er geen lange woorden gebruikt mogen worden. Daardoor forceer je de chatbot om met een creatiever resultaat te komen.

