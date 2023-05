Pas op voor ChatGPT-malware: dat iets goed werkt is geen teken dat het veilig is

Kwaadwillenden gebruiken de nieuwe populariteit van ChatGPT om malware te verspreiden. Hier moet je op letten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT malware: hier moet je op letten

ChatGPT is ongekend populair en daar wordt gretig misbruik van gemaakt. Zeker omdat voor veel mensen ChatGPT nog iets nieuws en onbekends is. Ze raken dan nieuwsgierig en klikken op dingen waar ze niet op zouden moeten klikken.

Kwaadwillenden zoeken altijd naar het nieuwe populaire ding waar mensen makkelijk mee misleid kunnen worden – en ChatGPT is daar het huidige voorbeeld van.

Klik niet op advertenties

Elke keer als jij een advertentie ziet voor ChatGPT van OpenAI is dat nep, want OpenAI heeft geen advertentiecampagne lopen. Dat heeft het bedrijf helemaal niet nodig. Klik je op zo’n nepadvertentie, dan download je mogelijk malware of worden je gegevens gestolen.

Deze advertenties noemen vaak ChatGPT of OpenAI om vertrouwen op te wekken. Een hoop mensen kennen die namen inmiddels wel, maar weten niet hoe deze chatbot echt werkt. Ze klikken dan voor meer informatie.

Deze advertenties staan overal, ook bijvoorbeeld op Facebook. De kwaadwillenden gebruiken dan de middelen die Meta aanbiedt om deze advertenties gericht naar potentiële slachtoffers te sturen.

Pas op met extensies

Er worden extensies voor je webbrowser aangeboden en verspreid via sociale media, waarmee ChatGPT-functies aan je browser worden toegevoegd. Daar zitten veel kwaadaardige extensies tussen.

Bijzonder is dat deze extensies vaak prima werken, maar dat er ook malware wordt geïnstalleerd of dat de extensie je persoonlijke gegevens probeert te stelen. Dat iets goed werkt, is dus geen teken dat het veilig is.

Download niet zomaar een app

Hetzelfde geldt voor apps. Als je in de Play Store zoekt naar ChatGPT krijg je allerlei opties. Er zijn apps die prima werk doen als je betaalt voor de ChatGPT API, maar er is geen officiële ChatGPT-app en kwaadwillenden maken daar misbruik van door malafide apps te verspreiden in de hoop dat mensen het downloaden.

Lees voordat je een app downloadt de recensies, bekijk de sterrenrating en check hoeveel mensen de app hebben gedownload. Twijfel je? Dan kun je de app beter niet downloaden.

Ga naar de officiële website

Ben je nieuwsgierig naar ChatGPT, Bard of een andere chatbot die nu zo populair is? Ga dan naar de officiële website. Vertrouw geen advertenties of linkjes die je elders tegenkomt, maar typ het adres in je webbrowser of gebruik een betrouwbare zoekmachine.

Voor uitleg over hoe je ChatGPT gebruikt kun je bij Android Planet terecht. We leggen uit hoe je aan de slag gaat met ChatGPT, wat ChatGPT-plugins zijn en of ChatGPT Plus je geld waard is.

Wees alert, want ChatGPT maakt malware in het algemeen beter

Ook belangrijk om in de gaten te houden, is dat ChatGPT ook wordt gebruikt om malware en phishing beter te verspreiden. Het is een nieuwe tool die het leven van kwaadwillenden heel makkelijk maakt.

Normaal raden we bijvoorbeeld aan om berichten te controleren op spelling, om zo phishing te herkennen. Inmiddels kunnen kwaadwillende ChatGPT gebruiken om overtuigende nepberichten voor verschillende doelgroepen te schrijven met perfecte spelling. ChatGPT kan tevens makkelijk code voor malware schrijven.

Wees daarom extra alert op phishing. Ook vertellen we je alles over het voorkomen, herkennen en verwijderen van malware.

