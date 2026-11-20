Een sim only van 10GB voor maar 0,75 euro per maand klinkt al als een goede deal, maar wat als ook grotere bundels zo voordelig uitvallen? Bij Belsimpel loopt er dit weekend een tijdelijke sim only-actie waarmee zowel kleine als grote dataverbruikers flink besparen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tijdelijk 150 euro cashback op Lebara sim only bij Belsimpel

Belsimpel bestaat twintig jaar en viert dat met een tijdelijke weekenddeal voor een sim only-abonnement in combinatie met Lebara. Hierdoor haal je een bundel met 10GB data al in huis voor omgerekend 0,75 euro per maand. Ook als je op zoek bent naar een grotere databundel ben je nu voor een 40GB-bundel nog maar 3,38 euro per maand kwijt. Deze actie loopt maar tot en met zondag 22 november 23.59 uur.

Dat lage maandbedrag ontstaat door twee kortingen die dit weekend samenkomen. Je ontvangt bij het afsluiten van een tweejarig contract namelijk 150 euro cashback, terwijl je de eerste zes maanden ook nog eens vijftig procent korting krijgt op de normale abonnementsprijs.

Als je beide voordelen over de volledige looptijd van 24 maanden doorrekent, valt de 10GB-bundel zelfs veel voordeliger uit dan de kleinste bundel van 5GB. Zulke stapelkortingen komen niet vaak voor, waardoor dit voor zowel gemiddelde als grotere dataverbruikers een slim instapmoment is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alle bundels en prijzen op een rij

In de tabel hieronder zie je wat elke bundel je over de volledige periode van twee jaar kost. De bedragen in het overzicht gelden voor de standaarduitvoering met 250 belminuten en 250 sms’jes.

Bel je vaker en kies je liever voor onbeperkt bellen en sms’en, dan betaal je over twee jaar gezien slechts 1 euro per maand extra. Je komt voor 10GB met onbeperkt bellen dan uit op omgerekend 1,75 euro per maand en voor 40GB op 4,38 euro per maand, waarmee je nog altijd voordelig uit bent.

Bundel (2 jaar + 250 min/sms) Nieuwe gemiddelde maandprijs Cashback Eerste 6 mnd p/m Maand 7 t/m 24 p/m 5GB € 6,13 p/m Geen € 3,50 p/m € 7 p/m 10GB € 0,75 p/m € 150 € 4 p/m € 8 p/m 15GB € 2,50 p/m € 150 € 5 p/m € 10 p/m 40GB € 3,38 p/m € 150 € 5,50 p/m € 11 p/m 50GB € 6 p/m € 150 € 7 p/m € 14 p/m

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo vraag je de cashback aan en hier moet je op letten

Met een sim only van Lebara maak je gebruik van het betrouwbare 5G-netwerk van KPN. Houd er wel rekening mee dat je de 150 euro cashback niet direct op je factuur verrekend krijgt, maar na aansluiting zelf moet aanvragen via Belsimpel. Dit kan je gemakkelijk doen als je eenmaal een account hebt.

Een fijn pluspunt is dat Lebara voor dit abonnement geen kredietcheck uitvoert en dat je huidige 06-nummer gratis wordt overgezet. Daarnaast ontvang je automatisch een sms-bericht zodra je bel-, sms- of databundel voor tachtig procent verbruikt is.

Let er daarnaast op dat je buitenbundelkosten betaalt zodra je databundel helemaal op is, dus het is slim om dat waarschuwingsbericht goed in de gaten te houden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoek je een provider waarbij je internetsnelheid na het opmaken van je bundel simpelweg wordt verlaagd zonder extra kosten, kijk dan liever verder naar een andere aanbieder. Sluit je het abonnement liever op de zaak af? Bekijk deze actie dan ook voor zakelijk gebruik via Belsimpel.

De beste techdeals direct op WhatsApp Wij filteren honderden aanbiedingen voor je en sturen je de beste deals die de je niet wil missen!