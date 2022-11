Originele Chromecast krijgt voor het eerst in drie jaar (!) een update

Google heeft meerdere Chromecasts voorzien van updates. Zo krijgt de allereerste Chromecast uit 2013 nu voor het eerst in jaren weer nieuwe software.

Google heeft een software-update uitgebracht voor de originele Chromecast, die in 2013 is uitgebracht. De bijna tien jaar oude mediaspeler draait nu op versie 1.36.159268, zo meldt 9to5Google. De website weet ook dat de derde generatie Chromecast (uit 2018) wordt bijgewerkt naar een nieuwe softwareversie: 1.56.291998.

De Chromecast (2018)

Het gaat naar verluidt om kleine updates die vooral verbeteringen op de achtergrond doorvoeren. In de praktijk zul je dus weinig tot niets van de nieuwe software merken. Desondanks is het netjes dat Google zijn oudere mediaspelers blijft ondersteunen, zodat gebruikers die de apparaatjes nog in huis hebben kunnen blijven streamen.

Na de release van de nieuwste Chromecast, de Chromecast met Google TV (HD), liet Google al aan Android Planet weten dat het alle Chromecast-apparaten zou blijven ondersteunen – ook die uit 2013. In tegenstelling tot Android-telefoons krijgen Chromecasts maar af en toe een update; de vorige voor de Chromecast (derde generatie) verscheen bijvoorbeeld in april.

Ook Chromecast met Google TV aan de beurt

Voor de Chromecast met Google TV (de 4K-versie) staat een update klaar. Ook hier gaat het om een kleinere softwareversie, die naast de gebruikelijke bugfixes en prestatieverbeteringen ook de Android-beveiligingspatch van 2022 bevat. De update is 148MB groot en kun je downloaden door de stappen hieronder te volgen.

Ga op je Chromecast met Google TV naar je profielfoto rechtsboven en kies vervolgens voor ‘Instellingen’; Navigeer naar ‘Systeem > Over > Systeemupdate’; Je Chromecast controleert vervolgens of er updates beschikbaar zijn; Start het updateproces. De installatie kan eventjes duren.

De Chromecast met Google TV kreeg vorige maand een veel grotere update, namelijk die naar Android 12. Deze versie introduceert een nieuwe privacyfunctie, waardoor je een bolletje in beeld ziet als de microfoon van de afstandsbediening wordt gebruikt. Je weet dan precies wanneer de Google Assistent meeluistert.

De goedkopere Chromecast met Google TV (HD) werd overigens standaard uitgebracht met Android 12. Meer over de streamingdongle en alle features lees je in de Chromecast met Google TV (HD) review, of kijk de video hieronder.

