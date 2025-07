Google Pixel 10 prijzen gelekt: goed nieuws (met een addertje)

In augustus presenteert Google zijn nieuwe Pixel-toestellen. We wisten al veel over deze smartphones, behalve wat ze gaan kosten. Nu liggen ook de Europese prijzen van de Google Pixel 10-serie op straat. En dat is (vooral) goed nieuws.

‘Google Pixel 10 prijzen gelekt’

Volgens geruchten lanceert Google de Pixel 10 op 20 augustus aanstaande. De serie bestaat weer uit vier verschillende toestellen, die ook nog eens sterk op hun voorgangers lijken. Dat vinden we stiekem een beetje jammer, maar gelukkig lijken ook de prijzen van de Google Pixel 10-smartphones grotendeels gelijk aan vorig jaar.

Volgens de Duitse website WinFuture, doorgaans zeer goed ingelicht, koop je de normale Pixel 10 straks voor 899 euro. Dat is net zo duur als de Pixel 9 in 2024. Het gaat dan om het instapmodel met 128GB opslag. Wil je 256GB, dan leg je 999 euro neer.

Ook de Pixel 10 Pro, met een 6,3 inch-scherm, ligt voor dezelfde prijs in de winkels als zijn voorganger: 1099 euro. We hebben het dan weer over de goedkoopste variant met een (vrij karige) 128GB opslag. Voor 100 euro extra verdubbel je die naar 256GB. Er komen ook modellen met 512GB (1329 euro) of 1TB (1589 euro) opslag.

Renders van de Google Pixel 10 Pro

Het addertje uit de titel van dit artikel gaat over de Pixel 10 Pro XL. Deze grotere 6,8 inch-smartphone heeft dit keer minimaal 256GB opslag en kost dan 1299 euro. Dat is weliswaar net zoveel als de Pixel 9 Pro XL, maar daarvan bestond ook een goedkopere variant met 128GB opslag voor 1199 euro.

Die verdwijnt, waardoor je dus toch 100 euro extra kwijt bent voor de nieuwe XL. Voor 1429 euro word je trouwens eigenaar van het model met 512GB opslag. Als dat nog niet genoeg is, kun je gaan voor 1TB. Daar moet je 1689 euro voor neerleggen.

Ten slotte hebben we nog de vouwbare Google Pixel 10 Pro Fold, waarvan de prijzen gelijk blijven. Je betaalt 1899 euro voor de ‘instapper’ met 256GB opslag. Voor 2029 euro krijg je 512GB opslagruimte en de duurste Fold met 1TB kost liefst 2289 euro.

Meer over de Google Pixel 10-serie

Alle Pixel 10’s draaien op een Tensor G5-chip, de eerste die helemaal door Google zelf is ontworpen. Hij moet daardoor naast sneller ook een stukje energiezuiniger zijn. Daarnaast vinden we de grootste vernieuwing bij de normale Pixel 10. Die krijgt voor het eerst een telelens om mee in te zoomen. Dat gaat overigens wel ten koste van de hoofdcamera en groothoeklens, die kleinere sensoren gebruiken dan de Pixel 9.

De Pro-varianten lijken helemaal geen nieuwe camerahardware te krijgen, al zou je met de telelens dit keer wel macrofoto’s kunnen maken. Verder vertrouwt Google waarschijnlijk vooral op nieuwe AI-functies om de Pixels te onderscheiden van hun voorgangers. Op 20 augustus horen we wat die precies inhouden.

