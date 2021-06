Column: Liever een oranje juichcape dan een regenbooglogo van PayPal

Het EK-voetbal is begonnen waardoor de Nederlandse straten oranje kleuren, maar er zijn deze maand ook meer regenbogen te zien.

Oranje juichcape

In het straatbeeld zijn deze maand twee fenomenen zichtbaar die niet verder van elkaar af kunnen staan. Aan de ene kant is het EK voetbal begonnen. Mensen versieren hun huizen en straten met oranje vlaggetjes en zichzelf met capes en t-shirts van de supermarkt. Ze zijn trots op hun land en hun team.

Aan de andere kant is juni ook Pride-maand, met extra aandacht voor de lhbtq+-gemeenschap. Deze mensen zijn ook trots, omdat ze vaak nog moeten vechten om te zijn wie ze zijn. Daardoor zie je waarschijnlijk wat meer regenboogvlaggen op straat dan normaal.

Nu zou ik graag wat over het EK pennen voor jullie, maar ik denk dat niemand er blij van wordt als ik over voetbal schrijf. Over Pride heb ik meer te zeggen. Pride zie je namelijk niet alleen op straat, maar ook online en in je smartphone-apps kun je er niet meer omheen. Menig bedrijf kiest er bijvoorbeeld voor om hun logo een regenboogmake-over te geven of wat regenboogproducten te kopen.

Regenboog make-over

Dat geeft een vrolijk beeld, maar het is niet altijd eerlijk. Een paar jaar geleden mopperde ik al over YouTube, dat een regenbooglogo kreeg terwijl lhbtq+-YouTubers vaak geen geld konden verdienen met hun video’s. Dit probleem lijkt zich steeds verder te verspreiden.

PayPal Amerika heeft bijvoorbeeld zijn logo een make-over met een regenboogvlag gegeven, terwijl het bedrijf transgender mensen ondertussen bijzonder moeilijk maakt om hun naam te laten veranderen.

Disney deelde een afbeelding via sociale media met het bericht ‘Er is ruimte voor iedereen onder de regenboog. Happy #PrideMonth!’ met een afbeelding van Mickey, Goofy, Minnie, Donald en Katrien die voor de kleuren van de progress pride vlag lopen. Terwijl het enige wat Disney in zijn films voor de representatie van lhbtq+-mensen doet, elke keer enkele seconden lang is en vooral niets te maken heeft met de hoofdpersonages. Dan kan het voor de release in China er makkelijk worden uitgeknipt.

Regenboogkapitalisme

Deze praktijk heeft verschillende namen, waaronder pinkwashing en regenboogkapitalisme: geld verdienen over de rug van een gemarginaliseerde groep. Op 1 juli verdwijnen de regenbooglogo’s massaal weer.

Voor veel bedrijven is Pride dus puur een nieuwe kans voor marketing. Makkelijk meeliften en goed lijken, maar ondertussen zich niet op een betekenisvolle wijze inzetten om de mensen achter deze kleuren te helpen.

In die zin is de oranjehype van supermarkten en andere bedrijven meer oprecht. Iedereen ziet dat dat de juichcapes en andere oranje troep pure commercie is en niemand vindt dat erg.

