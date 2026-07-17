Opinie: Oppo heeft OnePlus langzaam de nek omgedraaid

Het gebeurt niet elke dag dat een smartphonemerk verdwijnt. Toch kunnen we het einde van OnePlus in Europa geen verrassing noemen: het machtigere zusterbedrijf Oppo was OnePlus al een poosje aan het leegzuigen.

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Vertrek OnePlus zat er al een tijdje aan te komen

Het grootste smartphonenieuws van deze week is zonder twijfel het vertrek van OnePlus uit Europa en Noord-Amerika. Toch kwam dat niet bepaald als een verrassing. Het afgelopen halfjaar stapelden de voortekenen zich hoog op. De fabrikant lanceerde eind vorig jaar nog de OnePlus 15, 15R en Pad Go 2, maar in 2026 verschenen geen nieuwe producten meer.

Voor de eerste barstjes moeten we verder terug in de tijd. De OnePlus Open was waarschijnlijk de beste vouwbare smartphone van 2023. Hij bleek dunner dan de Samsung Galaxy Z Fold 5, had grotere schermen, veel betere camera’s en een grotere accu die je sneller kon opladen. Met andere woorden: OnePlus blies de concurrentie uit het water.

De OnePlus Open

Velen vonden het daarom vreemd dat OnePlus in de jaren daarna geen opvolger uitbracht. Een officiële reden daarvoor werd niet gegeven, maar we kunnen natuurlijk wel fijn speculeren. En dat gaan we doen ook.

De OnePlus Open was een kopie van de Oppo Find N3, die nooit de oversteek naar Europa maakte. Er was dus geen onderlinge concurrentie. Een OnePlus Open 2 zou hoogstwaarschijnlijk een dubbelganger van de Oppo Find N5 zijn geweest. Dat toestel kwam wél naar Europa, zij het op kleine schaal. Het zou vreemd zijn geweest om twee identieke telefoons aan te bieden.

Oppo is een veel groter en machtiger zusterbedrijf van OnePlus, dat eind 2024 begon aan een comeback in het Europese high-end segment. Toen lanceerde de fabrikant namelijk zijn Find X8 Pro in Nederland, nadat het de Find X6 en X7-series hier had overgeslagen. En daarmee begon de ellende voor OnePlus pas echt.

Oppo nam OnePlus langzaam in wurggreep

Een nieuwe smartphone heeft doorgaans betere camera’s dan zijn voorganger. Dat gold niet voor de OnePlus 15, die op ieder vlak minder goed was uitgerust dan de OnePlus 13. Ook stopte de samenwerking met het prestigieuze Hasselblad, dat in de jaren daarvoor verantwoordelijk was voor de afstelling van de camera’s.

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Die ontwikkeling is niet los te zien van Oppo’s genoemde beslissing om weer high-end toestellen in Europa te gaan verkopen. Smartphones als de Find X9 Pro en Find X9 Ultra zijn dure speeltjes, die hun prijs vooral rechtvaardigen met zeer geavanceerde camera’s. Als de veel voordeligere OnePlus 15 daarbij in de buurt bleef, zouden consumenten weinig reden meer hebben om voor Oppo’s paradepaarden te kiezen. Het toestel had een handicap nodig en kreeg die ook.

Zo werd OnePlus langzaam in een bewuste wurggreep genomen. Dat zie je ook aan het rare besluit, begin 2025, om de OnePlus 13T niet in Europa aan te bieden. Veel mensen waren enthousiast over het idee van een compacte high-end smartphone met een grote accu. Die waren er op dat moment namelijk amper.

Later dat jaar lanceerde Oppo hier zelf een alternatief: de Reno 15 Pro. Ook dát was een vrij kleine telefoon met een grote accu, maar dan met een duidelijk tragere chip. De Reno is overigens een fijn toestel met een hooguit iets te hoge adviesprijs van 799 euro. De snellere OnePlus 13T zou vermoedelijk ongeveer hetzelfde hebben gekost en zat Oppo dus in de weg.

Oppo Reno 15 Pro

Oppo is niet de boeman (?)

Dit klinkt misschien alsof we het grote Oppo volledig de schuld geven van de ondergang van het kleine OnePlus. Dat is niet het geval. Dit is hooguit het eindstation van een wiebelige reis die in 2014 begon met de legendarische OnePlus One. Een high-end smartphone die je kocht voor slechts 269 euro. De moeder aller flagship killers.

De jaren daarna groeide OnePlus, maar er kwamen ook flaters. De eerste midranger van het bedrijf, de OnePlus X, werd een flop. De koptelefoonaansluiting verdween, terwijl het bedrijf die eerder nog met hand en tand had verdedigd. Verder stegen de prijzen van high-end modellen flink, want er moest inmiddels wel geld verdiend worden. Een definitieve doorbraak bij de massa bleef, mede door de dominantie van Samsung en Apple, al die tijd uit.

Ondertussen kreeg Oppo meer invloed op OnePlus. OxygenOS, de ooit veel geprezen softwareschil van OnePlus, groeide vanaf 2022 naar Oppo’s ColorOS toe.

Anno 2026 is, of was, OnePlus een merk dat tussen wal en schip viel. Niet meer écht onderscheidend, niet meer écht high-end en ook niet meer écht goedkoop. Voor flagship killers kun je tegenwoordig beter bij Poco of Realme kijken. Dat de verkoopcijfers van OnePlus kelderden, is voorstelbaar. Dat het in Europa nu einde verhaal is ook.

Het duiveltje in ons hoofd vraagt zich wel af of Oppo ook in de succesvolle jaren al bewust op dat einde aanstuurde. We durven het niet te zeggen. Wat er allemaal achter de schermen gebeurde, lezen we ooit misschien nog eens in een boek. Wij zouden het zeker lezen. De relatie tussen OnePlus en Oppo heeft trekjes van een koningsdrama.