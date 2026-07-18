OnePlus verdwijnt en Motorola presenteert Max (Android-nieuws #29)

OnePlus trekt zich terug uit Europa en Motorola lanceert de Edge 70 max. Dit en meer in het Android-nieuws van deze week.

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Begin dit jaar hoorden we al dat het rommelde bij OnePlus. Geruchten dat het bedrijf op omvallen stond, werden toen onmiddellijk tegengesproken. Toegegeven: dat was geen echte leugen. OnePlus blijft in China vooralsnog bestaan, maar niet in Europa en Noord-Amerika. Er zullen hier geen nieuwe smartphones, tablets, smartwatches of oordopjes van het merk meer verschijnen.

Daarmee komt er een einde aan de reis die in 2014 begon met een legendarische flagship killer, de OnePlus One.

→ Lees alles over de exit van OnePlus

Motorola heeft een vermoedelijk laatste toestel toegevoegd aan zijn Edge 70-lijn: de Edge 70 Max. Zoals de naam al suggereert gaat het om een high-end toestel. Het oled-scherm is met 6,82 inch bijvoorbeeld groter dan dat van de andere telefoons in de serie. Het haalt bovendien een oogverblindende piekhelderheid van 7000 nits. Bovendien is de accu met 7100 mAh erg fors en laad je hem 90 watt ook lekker snel op.

De behuizing is gemaakt van aluminium en glas. Het is daarnaast de eerste smartphone van Motorola die magnetisch draadloos opladen ondersteunt.

→ Lees meer over de Motorola Edge 70 Max

Wie momenteel een abonnement op Disney Plus afsluit, betaalt minimaal 6,99 euro per maand. Daarvoor krijg je full-hd-beeldkwaliteit en worden je series en films onderbroken door reclame. Voor 10,99 koop je de advertenties af en kun je bovendien ook content downloaden. Het duurste abonnement kost 15,99 euro per maand en biedt 4k-beeldkwaliteit.

Volgens Business Insider komt er binnenkort mogelijk een vierde variant van Disney Plus bij: eentje die helemaal gratis is.

→ Gratis Disney Plus?

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Samsung presenteert op 22 juli niet één, maar twee nieuwe Fold-telefoons. De normale Z Fold 8 beschikt over een extra breed scherm, wat hem zeer geschikt maakt voor het bekijken van video’s. Het andere toestel, de Z Fold 8 Ultra, is de werkelijke opvolger van de Fold 7. En die lijkt flinke upgrades te bieden.

Volgens de bekende insider Ice Universe althans. Het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra zou voor het eerst een coating krijgen die reflecties tegengaat.

→ Lees alles over die mooie schermen

Op 12 augustus presenteert Google zijn nieuwe telefoons voor 2026. We hebben al veel gelezen over de Google Pixel 11-serie, maar nog niet in welke kleuren je ze straks kunt kopen. Daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen. We schrijven ‘lijkt’ omdat de bron, 9to5Google, niet helemaal zeker is van zijn zaak.

De afbeeldingen hieronder zijn namelijk afkomstig van Amazon. Het zou kunnen gaan om ‘placeholders’, oftewel tijdelijke afbeeldingen. Ze komen echter wel overeen met eerder gelekte kleuren. De normale Pixel 11 verschijnt mogelijk in groen (‘Moss’), roze (‘Fuchsia’) en zwart (‘Midnight’).

→ In deze kleuren verschijnt de Google Pixel 11 mogelijk