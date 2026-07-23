Samsung Galaxy Z Flip 8 vs Flip 7: dit zijn de 3 (kleine) verschillen

De Samsung Galaxy Z Flip 8 is de nieuwste klaptelefoon van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Wat heeft Samsung precies veranderd ten opzichte van de Flip 7? Ontdek het hier!

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Samsung Galaxy Z Flip 8 vs Galaxy Z Flip 7

Laten we er maar niet omheen draaien: de Samsung Galaxy Z Flip 8 is geen spannende nieuwe foldable. Het toestel ziet er precies hetzelfde uit als zijn voorganger en beschikt slechts over een aantal upgrades. Samsung heeft dit jaar overduidelijk meer tijd en moeite gestopt in de Galaxy Z Fold 8 en Z Fold 8 Ultra.

Dat wil niet zeggen dat er niéts is veranderd. In dit artikel nemen we de drie belangrijkste verschillen tussen de Galaxy Z Flip 8 en Flip 7 met je door, en we kijken naar de huidige prijzen. Lees gauw verder!

1. Iets dunner en lichter

De nieuwe Galaxy Z Flip 8 mag er dan hetzelfde uitzien als zijn voorganger, toch heeft Samsung aan de behuizing gesleuteld. De nieuwe klaptelefoon is hierdoor dunner dan zijn voorganger en bovendien iets lichter. Het verschil is echter 8 gram, dus veel verschil zul je niet merken.

Opengevouwen is de Z Flip 8 slechts 6,1 millimeter dik, 0,4 millimeter dunner dan bij de Galaxy Z Flip 7. Dat maakt de vouwsmartphone handzamer, maar nogmaals: het verschil is niet groot.

De nieuwe Galaxy Z Flip 8

Verder is het goed om te weten dat de achterkant wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus 2 en de Flip 8 tegen een plons water kan. De telefoon gaat niet meteen stuk als je ‘m per ongeluk in het toilet of zwembad laat vallen. Dat is natuurlijk mooi meegenomen.

2. Snellere processor

Samsung heeft de Galaxy Z Flip 8 uitgerust met een snellere chip: de Exynos 2600 van het bedrijf zelf. De processor kennen we van de Galaxy S26 en Galaxy S26 Plus en levert uitstekende prestaties af. De smartphone heeft ook een betere gpu, waardoor zware games beter moeten draaien.

Helaas is dat het wel zo’n beetje qua hardware-upgrades. Waar de Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Ultra een grotere accu hebben gekregen, is die bij de Flip 8 opnieuw 4300 mAh groot. Het opladen gaat nog steeds relatief langzaam, want het toestel komt niet verder dan 25 watt.

Hierdoor kun je de accu in 30 minuten voor ongeveer 55 procent vullen. Draadloos opladen gaat met 15 watt.

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Het is misschien een open deur, maar omdat de Galaxy Z Flip 8 een jaar jonger is dan zijn voorganger, draait hij meteen op de nieuwste software. We hebben het dan over Android 17 met de One UI 9-schil van Samsung.

De Galaxy Z Flip 7 van vorig jaar

Ook krijgt de telefoon de komende zeven jaar de nieuwste Android-updates en beveiligingspatches, terwijl de ondersteuning van de Flip 7 een jaar eerder afloopt. Dat hoeft geen ramp te zijn, want de komende zes jaar loop je geen features mis.

Samsung Galaxy Z Flip 8 prijzen

De Samsung Galaxy Z Flip 8 heeft een adviesprijs van 1299 euro en daarmee is ‘ie 100 euro duurder geworden. Voor het model met meer opslag (512GB in plaats van 256GB) ben je zelfs 1499 euro kwijt.

Dat is een flink verschil met de Flip 7, die sinds de release vorig jaar flink in prijs is gedaald. Je haalt de klaptelefoon momenteel voor € 829,- in huis. Voor zo’n 100 euro meer heb je de 512GB-versie in handen.

Pre-order de Samsung Galaxy Z Flip 8 met abonnement:

Pre-order de Samsung Galaxy Z Flip 8 als los toestel: