CoronaMelder is vertraagd en wordt niet op 1 september landelijk uitgerold. Het lukt niet om de benodigde wet voor de Nederlandse ‘corona-app’ op tijd door de Eerste en Tweede kamer te laten behandelen.

CoronaMelder-app is vertraagd

Voor CoronaMelder in gebruik kan worden genomen is het belangrijk dat er een wet is die het (tijdelijk) gebruik van de app mogelijk maakt. In de wet moet bijvoorbeeld worden vastgelegd dat mensen zelf mogen bepalen of ze de app gebruiken, of niet. Zoals het er nu uitziet gaat de benodigde wet wel komen, maar niet snel genoeg. Dit zorgt er dus voor dat de app nog niet op 1 september live gaat.

De planning ziet er nu als volgt uit. Maandag (31 augustus 2020) krijgen Kamerleden een technische briefing over de corona-app. Deze briefing dient als basis voor het debat dat in diezelfde week plaatsvindt. Daarna moet de spoedwet nog langs de Eerste en Tweede Kamer en pas dan kan de app in gebruik worden genomen. Een exacte datum is nu dus nog niet bekend.

Zo werkt CoronaMelder

CoronaMelder is een officiële app van de Rijksoverheid om je te waarschuwen wanneer je in de buurt bent geweest van iemand die corona heeft. Inwoners van Drenthe, Overijssel en bepaalde delen van Gelderland kunnen de app al testen. Andere Nederlanders kunnen CoronaMelder al downloaden, maar de app werkt dan nog niet.

Smartphones met daarop CoronaMelder wisselen onderling bluetooth-signalen uit. Hierdoor is het mogelijk om elkaars nabijheid te registreren. Zodra je dichtbij iemand in de buurt bent geweest met het coronavirus ontvang je een melding dat je een verhoogd risico op besmetting hebt.

Vanuit de app kun je dan direct een coronatest inplannen. CoronaMelder houdt overigens rekening met hoelang en dichtbij je bij een besmet persoon in de buurt bent geweest. Je ontvangt geen melding wanneer diegene enkel langsfietste, maar wel wanneer je samen een halfuur in de trein hebt gezeten.

De Nederlandse corona-app maakt gebruik van het softwareplatform dat Apple en Google samen hebben ontwikkeld. Hierdoor kunnen zowel iPhones als Android-smartphones gegevens met elkaar uitwisselen. Vrijwel alle corona-apps in de wereld maken gebruik van deze unieke samenwerking tussen Apple en Google.

→ Download CoronaMelder in de Play Store (gratis)