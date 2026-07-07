Meer keuze uit apps: dit zijn 3 populaire Play Store-alternatieven

Voor het downloaden van apps hoef je echt niet altijd standaard de Play Store in te duiken. Ben jij al bekend met deze drie alternatieve plekken met een potentiële goudmijn aan apps?

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Waarom zou je buiten de Play Store om kijken?

De bekende website Android Authority hield onlangs een enquête onder haar lezers. De vraag luidde: “Wat vinden jullie het beste alternatief voor de Google Play Store?” Wij delen graag de resultaten met je. De nummer één (met 37,7 procent van de stemmen) is F-Droid. Verder bleken onder andere Aurora Store en APK Mirror veel fans te hebben.

Apps installeren buiten de Play Store wordt vaak sideloaden genoemd. Maar, waarom zou je überhaupt buiten de bekende appwinkel van Google om gaan shoppen? Sommige ontwikkelaars publiceren hun app alleen via een alternatieve appwinkel (of hun eigen website). Daarnaast zijn sommige apps niet in elk land beschikbaar via de Play Store. Daarom ontdek je hier drie interessante Play Store-alternatieven.

1. F-Droid

F-Droid is een alternatieve app-winkel voor Android met alleen maar opensource-apps. Dat betekent dat iedereen de code van deze apps kan inzien. Het voordeel van F-Droid is tevens dat je gewoon app-updates krijgt, al lopen die soms wat achter vergeleken met officiële releases in de Play Store. Je vindt op F-Droid op het moment van schrijven zo’n tweeënhalfduizend apps.

Dat is behoorlijk veel software, waarvan een groot deel niet via de Play Store verkrijgbaar is. Je hoeft geen account aan te maken en kunt na het downloaden van F-Droid gelijk aan de slag. Het team van F-Droid controleert de broncode en bouwt apps zelf doorgaans, al kan nooit volledig worden uitgesloten dat schadelijke software door hun controles glipt. Let dus altijd goed op bij het installeren van apps.

2. Aurora Store

Wil je het volledige appaanbod van de Google Play Store, maar dan in een toegankelijke verpakking én met een focus op privacy? De Aurora Store werkt als een client voor de Play Store en de app heeft een aantal troeven. Zo kun je bijvoorbeeld apps installeren zonder op een Google-account in te loggen.

Nadelen zijn dat er geen betaalde apps beschikbaar zijn en dat het downloaden van apps soms trager kan verlopen. Omdat Aurora niet officieel door Google wordt ondersteund, kunnen wijzigingen aan de Play Store ervoor zorgen dat bepaalde functies tijdelijk minder goed werken. Heb je toch interesse in Aurora Store, dan kun je die op F-Droid vinden.

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3. APK Mirror

APK Mirror is een downloadplatform waar je niet alleen nieuwe apps vindt, maar ook oudere versies daarvan. De dienst is tevens ideaal om geografische restricties te omzeilen. Ook kun je soms apk-bestanden van populaire apps vinden met updates die slechts beperkt zijn uitgerold. Dat is de ideale manier om al wat eerder aan de slag te kunnen met nieuwe functies.

APK Mirror scant zelf de apps om malware af te wenden en je vindt er alleen gratis apps. Het verdienmodel van de website bestaat volledig uit advertenties die getoond worden. De mensen achter dit platform brengen trouwens de APK Mirror Installer uit, een handige tool waarmee je zowel apk-bestanden als appbundels kunt installeren.

Download jij weleens apps buiten de Play Store om? Zo ja, wat zijn je redenen om dat te doen? Klik ook op de knop hieronder om Android Planet vaker tegen te komen in Google.