Meta laat jouw Instagram-foto’s gebruiken voor AI: zo zet je dat uit

Heb je een openbaar Instagram-account? Dan kunnen jouw foto’s worden gebruikt voor AI-afbeeldingen in Meta’s nieuwe beeldgenerator Muse Image. Wie dat niet wil, kan dit uitschakelen in de instellingen.

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Meta komt met Muse Image

Meta heeft een nieuwe AI-tool voor beeldgeneratie gelanceerd, genaamd Muse Image. In eerste instantie komt de functie beschikbaar in Instagram en WhatsApp, later ook in Facebook en Messenger. Met Muse Image kunnen gebruikers AI-afbeeldingen maken op basis van een tekstprompt. Daarmee lijkt Meta de concurrentie aan te gaan met de beeldmodellen van OpenAI (GPT Images 2.0) en Google (Nano Banana 2).

Tegelijk introduceert Meta een instelling waarmee openbare Instagram-foto’s als referentie kunnen worden gebruikt voor AI-afbeeldingen. Gebruikers kunnen hierbij een openbaar Instagram-profiel taggen in hun prompt. Dit werkt alleen als de eigenaar van dat profiel deze optie niet heeft uitgeschakeld. Hoe je dat doet, leggen we hieronder uit.

Openbaar Instagram-profiel? Controleer deze instelling

Alleen content van openbare profielen kan dus als referentie worden gebruikt voor AI-afbeeldingen. Gelukkig kunnen gebruikers die dit niet willen, zich hiervoor afmelden. Let wel op: het gaat om een nieuwe functie die nog lang niet overal en bij iedereen is uitgerold.

Ga naar de Instellingen. Je komt hier door eerst naar je profiel te gaan en daarna op de drie horizontale streepjes rechtsboven te tikken; Zoek hier naar ‘Delen en opnieuw gebruiken’. Dit onderdeel is alleen zichtbaar als je profiel op openbaar staat; Hierna verschijnt de optie ‘Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features at Meta ‘. Een Nederlandse vertaling zagen wij in onze app nog niet, maar de optie zou straks gemakkelijk te vinden moeten zijn. Er zijn twee schakelaars die je hier uit kunt zetten: Instagram-berichten en Reels.

Beide schakelaars staan standaard ingeschakeld. Wil je niet dat anderen jouw openbare berichten en Reels als referentie gebruiken bij het genereren van AI-afbeeldingen, schakel ze dan uit. Houd er wel rekening mee dat AI-afbeeldingen die al zijn gemaakt voordat je de instelling uitschakelde, volgens Meta niet worden verwijderd. Ook als je je account later op privé zet, blijven die afbeeldingen gewoon bestaan.

Vind jij het oké als foto’s op jouw profiel mogelijk gebruikt worden als AI-referentie of ga je deze optie straks direct uitschakelen? We horen graag van je in de reacties.