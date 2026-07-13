Kun je straks gratis naar Disney Plus kijken?

Disney overweegt volgens geruchten om een gratis versie van Disney Plus aan te gaan bieden. Daar zijn (lang) niet alle series en films op te zien, maar voor precies nul per maand zou je ons niet horen klagen.

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Deel van Disney Plus wordt mogelijk gratis

Wie momenteel een abonnement op Disney Plus afsluit, betaalt minimaal 6,99 euro per maand. Daarvoor krijg je full-hd-beeldkwaliteit en worden je series en films onderbroken door reclame. Voor 10,99 koop je de advertenties af en kun je bovendien ook content downloaden. Het duurste abonnement kost 15,99 euro per maand en biedt 4k-beeldkwaliteit.

Volgens Business Insider komt er binnenkort mogelijk een vierde variant van Disney Plus bij: eentje die helemaal gratis is. Dat klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het ook wel een beetje. Wie niet betaalt, zou slechts toegang krijgen tot een deel van de collectie. Uiteraard krijg je ook reclames voor de kiezen.

Toch is het opvallend dat Disney, doorgaans niet vies van geld verdienen, een gratis abonnement overweegt. Dat zou ironisch genoeg te maken hebben met alle prijsverhogingen die streamingdiensten doorvoeren. Daardoor bekijken sommige mensen alleen nog gratis content, bijvoorbeeld op YouTube.

Dat is een probleem voor Disney. Als deze groep helemaal niet meer in aanraking komt met de series en films van het bedrijf wordt de kans steeds kleiner dat ze in de toekomst alsnog een abonnement op Disney Plus overwegen.

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Reclame voor betaalde versie én pretparken

Een gratis variant van Disney Plus moet je waarschijnlijk vooral zien als reclame voor de betaalde versie. We hebben geen idee welke content erop zou staan, maar grote titels als The Mandalorian en The Bear vallen vermoedelijk buiten de boot. Wellicht krijg je toegang tot kleinere producties die onderbroken worden door advertenties voor de shows die je écht wil bekijken.

We kunnen ons ook voorstellen dat Disney een deel van zijn animatiefilms gratis aan gaat bieden. Dat is immers weer reclame voor een bezoekje aan Disneyland.

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