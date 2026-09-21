Disney Plus krijgt reclame, zélfs als je Premium-abonnee bent

Flink betalen en toch reclame voorgeschoteld krijgen: dat is de realiteit waarmee Disney Plus-abonnees geconfronteerd worden. Zelfs wie Premium heeft, kan niet langer ontsnappen aan advertenties.

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Reclame voor iedereen op Disney Plus

Ooit waren streamingdiensten een fijn, reclamevrij alternatief voor normale televisie. De afgelopen jaren zagen we dat steeds meer diensten een goedkoper abonnement introduceerden mét advertenties. Sinds de zomer van 2025 heeft Amazon Prime bijvoorbeeld reclame, tenzij je 2,99 euro per maand extra betaalt.

Disney Plus maakt het nog bonter: bij álle abonnementen kun je vanaf nu reclame verwachten voor en na het afspelen van een film of serie. Dat geldt dus zelfs als je het duurste Premium-pakket hebt, waarvoor je 15,99 euro per maand betaalt. Alleen in kinderprofielen worden geen advertenties getoond.

Ook The Punisher is niet blij met reclame

Een schrale troost is dat je films of series dus niet onderbróken worden door reclame. Vooralsnog dan, want het zou ons niet verbazen als dat de volgende stap is. De advertenties worden volgens Disney Plus gepersonaliseerd door tracking.

Ondertussen worstelt de streamingdienst nog altijd met het aanbieden van content in 4K en HDR. Er lopen rechtszaken over de codec die Disney gebruikt, waardoor deze formaten het afgelopen jaren regelmatig verdwenen en weer opdoken. Daarnaast kun je sinds kort niet meer casten vanaf je smartphone naar je televisie.

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Streamingdiensten worden steeds duurder

Naast het toevoegen van reclame hebben de meeste streamers hun prijzen de laatste jaren ook flink verhoogd. In ons handige overzicht zie je precies hoeveel je voor elke dienst betaalt. Overigens komen ze zelfs met deze prijzen lang niet allemaal uit de kosten. Er gaan geruchten dat SkyShowtime een vertrek uit Europa overweegt omdat het aantal abonnees sterk achterblijft bij de verwachtingen.

Blijf jij Disney Plus trouw, ook mét reclame, of is deze verandering reden om je abonnement op te zeggen? Laat het weten in de reacties!