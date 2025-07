Helaas: Amazon Prime Video krijgt reclame (tenzij je extra betaalt)

Het zat er al een tijdje aan te komen en vanaf 26 augustus is het echt zover: Amazon Prime Video krijgt ook in Nederland reclame. Er is wel een manier om dat te vermijden, maar dan zul je de portemonnee moeten trekken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Binnenkort reclame op Amazon Prime Video

Streamingdiensten waren ooit een heerlijk advertentievrij alternatief voor lineaire televisie, waarop je uitsluitend content bekeek die jou aansprak. Die dagen zijn al een poosje voorbij. Ook Prime Video van Amazon krijgt vanaf 26 augustus reclame, zo laat het bedrijf weten in een e-mail aan klanten.

Amazon belooft ‘advertenties in beperkte mate’, waardoor de dienst kan ‘blijven investeren in content die jij als lid zo waardeert, maar die investeringen ook verder uitbreiden over een langere tijd’. Het is het soort taal dat streamers altijd gebruiken bij een prijsverhoging of verslechtering van de voorwaarden.

Deze stap komt niet als een verrassing. Prime Video voegde in andere landen eerder al reclames toe. In het begin waren het er inderdaad niet zoveel, maar de frequentie werd gaandeweg opgevoerd naar vier tot zes minuten per uur. Vermoedelijk zal in Nederland hetzelfde gebeuren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw abo zonder reclame is duurder

Een standaardabonnement op Amazon Prime Video kost momenteel 4,99 euro per maand. Dat blijft zo na de toevoeging van commercials op 26 augustus. Wie dat echt niet wil, kan wel voor een nieuw abonnement zonder advertenties kiezen. Dat kost 2,99 euro extra, oftewel 7,98 euro per maand.

Daarmee is Prime Video overigens nog steeds één van de voordeligere streamingdiensten. Een Netflix-abonnement kost minimaal 8,99 euro per maand, waarvoor je slechts in 720p-kwaliteit kunt kijken. Voor het goedkoopste Disney Plus-abo zonder reclame ben je maandelijks 9,99 euro kwijt.

Kun jij leven met reclame op Amazon Prime Video of zeg je je abonnement op? Laat het weten in de reacties en schrijf je ook gelijk even in voor onze nieuwsbrief!

Lees het laatste streamingnieuws: