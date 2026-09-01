Waarom Gemini de ultieme partner is voor Duolingo om een taal te leren

Duolingo is een populaire app om nieuwe talen te leren, maar als je een gesprek moet voeren loop je vast. Daar kan Gemini mee helpen.

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Duolingo en Gemini

Duolingo blijft opvallend genoeg één van de populairste apps in de Play Store. Het is geen AI-app, geen verslavende game en geen sociale media, maar een app om een taal te leren en anderen beter te begrijpen. Tenminste, dat lijkt de bedoeling.

Zodra je in het buitenland bent en daadwerkelijk een gesprek probeert te voeren met iemand, dan vallen die honderden dagen in de app toch tegen. Duolingo is vooral heel goed in mensen Duolingo te laten gebruiken, met onder andere een streak waar je niets aan hebt. Hoewel je best wat woorden en grammatica leert als je dagelijks oefent, leer je niet om vlot een gesprek te voeren.

Gemini als gesprekspartner

Daar kan Gemini goed mee helpen, zeker in combinatie met Gemini Live. Gemini kan in die modus makkelijk met je babbelen, zodat je de taal kunt oefenen in een echt gesprek zonder het ongemak van een ongeduldig persoon tegenover je.

Maar daar houdt het niet op. Je kunt Gemini namelijk ook vragen of die ongefilterde feedback wil geven over je uitspraak of je woordkeuzes, zodat je daadwerkelijk beter kunt worden in het spreken van de taal.

Helaas kun je niet specifiek de woorden meenemen die je met Duolingo hebt geleerd, omdat je de apps niet met elkaar kunt verbinden. Je kunt Gemini wel hints geven in de prompts.

Voorbeelden van prompts

Prompts voor een gesprek kun je op allerlei manieren invullen. We geven je wat inspiratie:

“Doe alsof je een vriendelijke ober in een Spaans restaurant bent. Praat enkel met simpel Spaans. Vraag wat ik wil eten en wacht op mijn reactie. Geef aan het eind van elke zin feedback over de fouten die ik heb gemaakt.”

“”Ik wil mijn Engelse uitspraak oefenen. Speel de rol van een geduldige taaldocent. We voeren een eenvoudig gesprek over hobbies. Als ik een woord verkeerd of niet vloeiend uitspreek, onderbreek me dan direct, leg uit hoe de klank wel moet klinken, en laat me het woord twee keer opnieuw zeggen voordat we verdergaan.”

“Ik wil werken aan mijn zinsritme en intonatie in het Duits. Zeg steeds één korte zin op een hele natuurlijke manier. Wacht daarna tot ik je exact nadoe. Geef aan of mijn klemtoon en melodie juist waren voordat we naar de volgende zin gaan.”

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Duolingo compleet vervangen met Gemini

In theorie is het ook mogelijk om Duolingo compleet te vervangen met Gemini, maar dat vraagt om wat extra werk. Je kunt Gemini namelijk vragen om een lesplan voor te maken door daar een Gem voor te starten. Met een Gem maak je een soort eigen versie van Gemini met een specifiek doel, die onthoudt waar je mee bezig was.

Zo kun je deze Gem de opdracht geven om een taalleraar te zijn en een lesplan voor je te maken. Je kunt de Gem ook vragen om je eerst te testen, zodat die weet wat je niveau is. Na de test kan de Gem een plan maken dat compleet gepersonaliseerd is. Een nadeel is wel dat je met een Gem geen Gemini Live kunt gebruiken, dus je gesprekken oefenen is op deze manier iets lastiger.

Een Gem maak je via de webversie van Gemini via deze link. Tik daar op “Nieuwe Gem”, en geef je Gem een naam en duidelijke instructies.

Gemini en Google Home

Gemini kun je ook in huis op allerlei manieren inzetten. Op zoek naar inspiratie? We leggen uit wat voor soort vragen je aan Gemini voor Home kunt stellen.