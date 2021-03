Op zoek naar een duurzame smartphone? Dit zijn de meest duurzame smartphones van het moment.

De meest duurzame smartphones

Vind je duurzaamheid belangrijk? Dan kun je overwegen een duurzame smartphone te kopen. De duurzaamheid van een smartphone bepalen we op drie punten:

Repareerbaarheid: Goede repareerbaarheid van een smartphone is het belangrijkste. Het maken van nieuwe toestellen is namelijk enorm belastend voor het milieu.

Wordt er gebruikgemaakt van gerecycled materiaal, of wordt er nieuw materiaal uit de grond gehaald? Toekomstproof: Een wat minder vanzelfsprekend onderdeel is hoe toekomstproof een smartphone is. Dat gaat niet alleen om features, maar ook over hoeveel updates er nog worden uitgerold.

1. Fairphone 3 Plus

De smartphones van Fairphone horen bovenaan elke lijst als het gaat om duurzaamheid. Niet alleen zijn de toestellen uitstekend repareerbaar door het modulaire karakter. Het bedrijf achter de smartphones zet zich tevens in voor het ethisch winnen van materialen.

De nieuwste toestellen zijn de Fairphone 3 en Fairphone 3 Plus. Deze zijn grotendeels gelijk aan elkaar, behalve dat de 3 Plus een betere cameramodule heeft en uit meer gerecycled plastic bestaat. Door het modulaire karakter van de smartphones is de cameramodule ook gewoon in de Fairphone 3 te plaatsen.

Specificaties:

Scherm: 5,65 inch

5,65 inch Resolutie: 2160 bij 1080 pixels

2160 bij 1080 pixels Chipset: Qualcomm Snapdragon 632

Qualcomm Snapdragon 632 Werkgeheugen: 4GB

4GB Cameraresolutie: 48 megapixel

48 megapixel Front-cameraresolutie: 16 megapixel

16 megapixel Accu: 3040 mAh

2. Shift6m

Ook de The Shift-toestellen uit Duitsland leggen de focus op ultieme repareerbaarheid. In de verpakking wordt zelfs een mini schroevendraaier geleverd, om het toestel makkelijk uit elkaar te halen.

Vreemd is wel dat er praktisch elk jaar een nieuw Shift-toestel op de markt wordt gezet. Hoewel deze toestellen stuk voor stuk goed te repareren zijn, voelt het toch alsof je snel achterloopt.

Het bedrijf biedt daarom een upgrade-optie aan, om je toestel naar een nieuwer model om te ruilen. Maar het constant leveren van nieuwe smartphones is niet heel duurzaam. Daardoor is het ook twijfelachtig hoe lang oudere toestellen van het bedrijf worden ondersteund.

Specificaties:

Scherm: 5,7 inch

5,7 inch Resolutie: 1920 bij 1080 pixels

1920 bij 1080 pixels Chipset: MT6797X Helio X27

MT6797X Helio X27 Werkgeheugen: 4GB

4GB Cameraresolutie: 21 megapixel

21 megapixel Front-cameraresolutie: 13 megapixel

13 megapixel Accu: 4242 mAh

3. Teracube 2e

De Teracube 2e is een goedkope, duurzame optie op de markt. Het gaat om een beginnend smartphonemerk, wiens toestel onder andere opvalt door het design. De smartphones die we hierboven noemen hebben nog duidelijke randen aan de boven- en onderkant, terwijl de Teracube een druppelnotch heeft.

De Teracube 2e is makkelijk te repareren en de makers beloven drie jaar updates. Met een adviesprijs van 118 euro is het tevens geen aanslag op de portemonnee.

Specificaties:

Scherm: 6,1 inch

6,1 inch Resolutie: 1560 bij 720 pixels

1560 bij 720 pixels Chipset: MediaTek Helio A25

MediaTek Helio A25 Werkgeheugen: 4GB

4GB Cameraresolutie: 13 megapixel

13 megapixel Front-cameraresolutie: 8 megapixel

8 megapixel Accu: 4000 mAh

4. Google Pixel 4a

Over het algemeen zijn Android-smartphones slecht repareerbaar, blijkt uit de lage scores van iFixit. De Google Pixel 4a scoort met een 6 nog redelijk, omdat de meeste componenten modulair zijn opgebouwd. Zelfs de batterij is relatief makkelijk te verwijderen. Tevens is de Pixel lang gegarandeerd van updates. Lees ook onze Pixel 4a review.

Specificaties:

Scherm: 5.81 inch

5.81 inch Resolutie: 2340 bij 1080 pixels

2340 bij 1080 pixels Chipset: Qualcomm Snapdragon 730

Qualcomm Snapdragon 730 Werkgeheugen: 6 GB

6 GB Cameraresolutie: 12 megapixel

12 megapixel Front-cameraresolutie: 8 megapixel

8 megapixel Accu: 3140 mAh

Levensduur verlengen

Een andere manier om duurzaam met smartphones om te gaan, is door de levensduur van je toestel te verlengen. Met deze tips zorg je ervoor dat je minder snel een reperatie, upgrade of heel nieuw toestel nodig hebt.