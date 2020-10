Wil je een duurzame smartphone kopen die langer meegaat en dus beter is voor het milieu? De nieuwe Teracube 2E kost nog geen honderd euro, krijgt drie jaar updates en is volgens de fabrikant eenvoudig te repareren.

Lees verder na de advertentie.

Duurzame smartphone kopen: maak kennis met Teracube

Teracube doet waarschijnlijk geen belletje bij je rinkelen, omdat het een beginnend en klein smartphonemerk is. Eerder dit jaar verscheen de Teracube One, een duurzame smartphone met een groot scherm en gedateerde software.

De nieuwe Teracube 2E moet voor de feestdagen geleverd worden, ook in Nederland. Teracube biedt een beperkt aantal toestellen aan voor een introductieprijs van omgerekend net geen honderd euro. Als die voorraad is uitverkocht, is er nog een grotere voorraad te koop voor 118 euro per stuk.

Voor dat geld krijg je een smartphone met een 6,1 inch-hd-scherm, simpele MediaTek-processor, 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Het toestel is ook voorzien van een vingerafdrukscanner, twee camera’s op de achterkant en selfiecamera.

De Teracube 2E heeft een 4000 mAh-accu die je zelf kan vervangen. Het toestel is deels gemaakt van gerecycled materiaal, bevat geen lijm en is – mede daarom – met een schroevendraaier helemaal uit elkaar te halen. Zo is het eenvoudig om de smartphone te repareren, zegt de fabrikant. Als bewijs deelt het bedrijf de video hierboven.

Drie jaar updates

Teracube levert de smartphone met Android 10 en belooft drie jaar updates. Dit betekent dat de Teracube 2E kan rekenen op Android 11, 12 en 13. In theorie dan, want het bedrijf heeft geen ervaring met het updaten van toestellen en het is maar de vraag of de MediaTek-processor in de 2E geschikt is voor Android 12 en verder.

Bij aanschaf van de smartphone krijg je vier jaar garantie, waarbij Teracube focust op snelle, gratis verzending en lage tarieven voor reparatie.

Fairphone als alternatief

Wil je nu al een duurzame smartphone van een bekender merk? Dan kom je uit bij het Nederlandse Fairphone. Het bedrijf introduceerde onlangs de Fairphone 3 Plus. Die is met 469 euro wel flink duurder dan de Teracube 2E.

Lees meer over Fairphone