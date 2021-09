Europese Commissie wil dat smartphones zonder oplader verkocht worden

De Europese Commissie wil verplichten dat consumenten smartphones kunnen kopen zonder oplader in de doos. Dat is één van de maatregelen die de EC neemt om elektronisch afval (e-waste) tegen te gaan.

Smartphones zonder oplader straks heel normaal?

Fairphone doet het al heel lang en sinds enige tijd zijn ook onder meer Apple en Samsung overstag: ze leveren (sommige) smartphones zonder oplader in de doos. De Europese Commissie wil fabrikanten met een nieuwe wet gaan verplichten om telefoons aan te bieden zonder adapter. Het gaat om een optie. Er morgen straks dus nog wel smartphones verkocht worden mét oplader, maar consumenten moeten de keuze hebben om alleen een telefoon aan te schaffen.

Het argument hiervoor is dat veel consumenten al één of meerdere laders hebben liggen. Het zou dus zonde zijn om bij elke nieuwe smartphone een adapter mee te leveren. Door hem weg te laten krimpen de doosjes, waardoor er meer tegelijk vervoerd kunnen worden. Bovendien belanden er zo minder opladers in de vuilnisbak. Goed nieuws voor het milieu dus.

Het voorstel is onderdeel van een bredere wet die elektronisch afval terug moet dringen. De EC wil verder dat elk apparaat een usb-c-poort krijgt. Dat moet het gemakkelijker maken om laders voor meerdere devices te gebruiken. Fabrikanten mogen daarnaast wel een tweede poort blijven aanbieden als ze dat willen. Voor Apple zou dat betekenen dat iPhones met een Lightning-poort óók een usb-c-poort moeten krijgen.

Er gaan overigens al jaren geruchten dat het bedrijf werkt aan een iPhone die helemaal geen oplaadpoort heeft. Die kun je dus alleen draadloos van stroom voorzien. Dat wordt door de nieuwe wet niet verboden.

Elke smartphone dezelfde snellaadtechniek

Als de voorgestelde regels door het Europees Parlement komen, gaan ze eind 2023 in. De EC wil ook dat er één standaard komt voor snelladen. Apparaten die kunnen opladen met meer dan 15 Watt moeten allemaal het USB Power Delivery-protocol ondersteunen. Het staat fabrikanten vrij om daarnaast andere snellaadtechnieken aan te bieden, zolang ze het standaard-protocol maar niet in de weg staan.

Wat vind jij van de voorgestelde wet? Is het een goed idee om fabrikanten te verplichten om smartphones zonder oplader aan te bieden? Laat het weten in de reacties!