Het lijkt erop dat Samsung in de toekomst meer smartphones zonder oplader en oordopjes gaat leveren. Bij de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra laat de fabrikant deze accessoires al weg uit de doos.

Lees verder na de advertentie.

Samsung-oplader verdwijnt bij meer toestellen

Op een Q&A-pagina van de Samsung-website laat topman TM Roh weten dat het bedrijf van plan is om geleidelijk de oplader en oordopjes uit de verpakking van smartphones weg te laten. Dit duidt erop dat aankomende toestellen ook zonder deze accessoires geleverd worden. Bij de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra ontbreken de oplader en oordopjes in het doosje en krijg je alleen een usb-c-kabel.

Hierdoor moet je zelf voor een oplader zorgen, bijvoorbeeld eentje die je nog hebt van je vorige smartphone. Volgens Samsung kiezen veel Galaxy-gebruikers ervoor om hun oude oplader en oordopjes te gebruiken en de accessoires bij hun nieuwe smartphone in de doos te laten zitten. Door de oplader niet meer mee te leveren, draagt het bedrijf ook bij aan een beter milieu.

Het is onduidelijk bij welke toekomstige Samsung-smartphones de oplader nog meer verdwijnt. Mogelijk kiest het bedrijf ervoor om de adapter bij aanstaande Galaxy S- en Note-toestellen te schrappen. Bij goedkopere telefoons in bijvoorbeeld de Galaxy A- en M-reeks kan het bedrijf er dan voor kiezen om nog wel een adapter in het doosje te stoppen. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

Galaxy S21-toestellen

Als gezegd zijn de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra de eerste toestellen van de fabrikant die zonder een oplader worden geleverd. De smartphones liggen op 29 januari in de Nederlandse winkels en zijn al te pre-orderen. Voor de S21, S21 Plus en S21 Ultra betaal je respectievelijk 849, 1049 en 1249 euro, waarmee de telefoons goedkoper zijn dan hun voorgangers.

De Galaxy S21-reeks introduceert een nieuw design, met een camera-eiland dat vanaf de rand doorloopt in de behuizing. De smartphones hebben bovendien een platter scherm en de reguliere S21 heeft een achterkant van plastic. De Plus en Ultra zijn daarentegen wel van glas gemaakt. De smartphones hebben ook krachtige hardware, een snellere vingerafdrukscanner en verbeterde camera’s.

Meer weten? Neem ook een kijkje in onze preview van de Samsung Galaxy S21, waarin we onze eerste ervaringen bespreken. Daarnaast hebben we de verschillen tussen de Galaxy S21 en Galaxy S20 op een rijtje gezet en vertellen we hoe de drie S21-telefoons zich tot elkaar verhouden.

Het laatste nieuws over Samsung: