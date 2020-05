Google en Apple hebben de technologie achter de corona-app klaar. Via updates wordt deze Exposure Notification API op smartphones geplaatst. Dit moet je weten.

Exposure Notification API: Technologie achter corona-app nu voor Android

Google en Apple werken samen aan de technologie achter corona-apps. Deze ‘Exposure Notification API’ is nu klaar en wordt via updates naar Android en iOS uitgerold. Voor iPhone-gebruikers komt de technologie als onderdeel van een iOS-update. Bij Android werkt het iets anders.

De api is op Android onderdeel van een update voor Google Play Services via de Play Store. Er is dus geen update voor het hele besturingssysteem nodig. Aangezien de update pas net wordt uitgerold, kan het wel even duren tot je deze zelf op je telefoon krijgt aangeboden.

Google kiest voor deze methode om de api zo snel mogelijk naar zoveel mogelijk smartphones uit te rollen. Had het bedrijf gekozen voor een reguliere Android-update, dan zouden veel gebruikers worden achtergesteld.

Wat is deze api?

Google en Apple maken zelf geen corona-app, maar enkel de technologie er achter. Deze api kan door een corona-app van de overheid worden aangesproken.

Het idee van de api is dat Google en Apple het mogelijk maken om contactmomenten tussen mensen te registreren, zonder gevaar voor de privacy. Deze traceerfunctie wordt gebruikt om te zien of iemand in contact is gekomen met een besmet persoon. Geeft een gebruiker zelf aan besmet te zijn, dan krijgen mensen met wie diegene in contact is gekomen een berichtje.

Zelfs als de overheid een eigen corona-app uitbrengt en gebruikmaakt van deze api, ben je niet verplicht om deze in te schakelen.

Waar blijft die app dan?

Nu is het wachten tot de Nederlandse overheid een app uitbrengt die gebruikmaakt van deze api. Dat kan nog eventjes duren. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een ‘Programma van eisen‘ gepubliceerd waar de app aan moet voldoen. De broncode van de app komt beschikbaar op Github, zodat iedereen mee kan kijken.

