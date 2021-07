Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 28 (2021): Monsters at Work en Resident Evil.

Lees verder na de advertentie.

Filmtips week 28 (2021): Monsters at Work en Resident Evil

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Monsters at Work (Disney Plus)

De monsters uit de Monster Inc-films hebben een eigen serie op Disney Plus. In Monsters at Work kijk je mee op de werkvloer, waar de monsters met een flinke uitdaging moeten omgaan. In plaats van stroom opwekken uit angst, doen ze dan nu uit gelach. Dat vergt een hele andere tactiek. Waaronder met een stapel nieuwe monsters. Leuk voor jong en oud.

Disney+ Disney 8,6 (1.036.383 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Resident Evil: Infinite Darkness (Netflix)

Resident Evil is niet te houden. De games blijven maar komen, de films waren een succes en nu is het de tijd voor animatieseries. In Resident Evil: Infinite Darkness volg je bekende personage Leon S. Kennedy en Claire Redfield die de waarheid achter de zombie-apocalypse proberen te achterhalen.

Netflix Netflix, Inc. 8,8 (11.812.265 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Queer Eye – Where There’s a Will (YouTube)

Verrassing! De heren van Queer Eye zijn terug voor een extra aflevering. Deze episode, die je gewoon via YouTube kijkt, is gemaakt in samenwerking met Delta. De vliegtuigmaatschappij wou een van zijn werknemers in het zonnetje zetten. William Holmes is deze keer de held, een hardwerkende jongeman die gebukt gaat onder zijn studielening. De heren van Queer Eye zetten zijn leven op de rails en dat is natuurlijk weer janken geblazen.

YouTube Google LLC 8,8 (116.344.806 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Atypical seizoen 4 (Netflix)

Het is tijd om afscheid te nemen van Sam en zijn familie en vrienden. Dit vierde seizoen sluit deze mooie serie namelijk af. Atypical gaat over een jongen op het autistische spectrum die op zichzelf probeert te staan. Dat start in dit seizoen door samen te wonen met zijn beste vriend, maar daar stopt het niet voor Sam. Hij wil namelijk naar Antarctica.

Netflix Netflix, Inc. 8,8 (11.812.265 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. I Think You Should Leave with Tim Robinson seizoen 2 (Netflix)

De hilarische sketchshow I Think You Should Leave with Tim Robinson is terug voor een tweede seizoen. Het is praktisch onmogelijk om kort en bondig uit te leggen wat deze show is, want meestal slaat het helemaal nergens op. De korte sketches hebben niets met elkaar te maken, maar zijn stuk voor stuk ijzersterk. Ongemakelijkheid en surrealisme op z’n best.

Netflix Netflix, Inc. 8,8 (11.812.265 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week