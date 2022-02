Kijk nu: Het tweede seizoen van Love is Blind en 4 andere tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 7 (2022): Anne+ de Film en Pam & Tommy.

Filmtips week 7 (2022): Anne+ de Film en Pam & Tommy

1. Anne+ de Film (Netflix)

Na een succesvolle serie op YouTube en NPO, is er nu een film van Anne+ op Netflix te zien. Hierin volg je de jonge Anne, die in Amsterdam woont maar op het punt staat te emigreren naar Montréal waar haar grote liefde Sara leeft.

Dan slaat de twijfel toe. Anne’s boek wordt afgekeurd door haar uitgever, ze krijgt een crush op een ander en kan moeilijk haar vrienden achterlaten. Je hoeft de serie overigens niet gezien te hebben om de film te snappen.

2. Station Eleven (Ziggo)

Hoewel de meeste HBO-content niet meer te zien is bij Ziggo, in afwachting van HBO Max in Nederland, kun je bij Ziggo Series & Films XL nu toch kijken naar Station Eleven. Dat is de moeite meer dan waard. Dit is een ijzersterke serie, die wel een beetje dichtbij komt.

Het gaat namelijk om een griepachtig virus dat een groot deel van de mensheid doodt. Deze serie stelt dat in tijden van een apocalypse de kunst zal overleven. Prachtig gefilmd en geacteerd.

3. De verschrikkelijke jaren tachtig (NPO)

De verschrikkelijke jaren tachtig is een hilarische, nieuwe komediedrama over een woongroep in de jaren tachtig. Eén van de kinderen belt met de kinderbescherming. Het bizarre verhaal dat ze de man aan de andere kant van de lijn vertelt, gaat grote gevolgen hebben.

4. Pam & Tommy (Disney Plus)

Deze nieuwe miniserie vertelt het verhaal van Pamela Anderson (gespeeld door Lily James) en Tommy Lee (gespeeld door Sebastian Stan). Een net getrouwd stel dat een video heeft opgenomen tijdens hun huwelijksnacht. Die video komt in verkeerde handen terecht en wordt online geplaatst.

5. Love is Blind seizoen 2 (Netflix)

In Love is Blind daten mannen en vrouwen, zonder dat ze elkaar kunnen zien. Ze moeten het hebben van elkaars persoonlijkheden en mogen elkaar pas in de ogen kijken als ze verloofd zijn. In dit tweede seizoen weer een stapel nieuwe singles. Ben je uitgekeken, dan kun je op Netflix ook nog kijken naar Love is Blind Japan.

Trailer van de week: Doctor Strange in the Multiverse of Madness