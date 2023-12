Deze Android-tablet heeft een enorme batterij en is onverwoestbaar

Het is een tablet die een hoge val overleeft, zonder zorgen een uur in de regen ligt en tot 75 dagen meegaat op een lading: de Fossibot DT2. Lees hier meer over deze onverwoestbare tablet.

Fossibot presenteert robuuste DT2-tablet

Fossibot, een opkomende fabrikant op het gebied van robuuste en sterke apparatuur, heeft de DT2 gepresenteerd. De Android-tablet valt vooral op door de grote batterij en sterke aluminium-titanium behuizing. Fossibot richt zich met de DT2 op gebruikers die in de bouw of andere ruige omstandigheden werken.

De tablet heeft een schermgrootte van 10,4 inch, omringd door dikke randen. De tablet heeft het hoogst mogelijke niveau aan waterdichtheid: IP69K. Ook heeft de DT2 een MIL-STD-810H-certificaat, wat betekent dat hij vallen van 1,5 meter aankan en nog werkt bij een temperatuur van -40 graden.

De Fossibot-tablet is met een dikte van ruim twee centimeter beslist geen klein apparaat, maar daarvoor krijg je wel een batterij van 22.000 mAh terug. De fabrikant stelt dat de tablet hiermee 75 dagen op stand-by meegaat, je er 35 uur video’s op kijkt en tot 50 uur de extra grote zaklamp achterop gebruikt.

Meer specificaties van de DT2

Die grote batterij laadt op met 66 watt en voorziet de middenklasse Helio G99-chip van stroom. Verder heeft de tablet 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Achterop de tablet zit een 64 megapixel-camera en voorop een 32 megapixel-frontcamera.

De Fossibot DT2 ondersteunt Wifi 6, 4G-verbinding en heeft vier speakers aan boord. Je ontgrendelt hem met onder meer je vingerafdruk of gezichtsscan en de tablet draait op Android 13.

Hij is verkrijgbaar in het oranje of grijs, maar is vooralsnog niet in Nederland verkrijgbaar. De adviesprijs van de Fossibot DT2 in de Verenigde Staten is omgerekend zo’n 280 euro. Of en wanneer Fossibot naar onze markt komt, is nog onduidelijk.

