Samsung slaat alarm: ‘download update om hack te voorkomen’

Tim Ligterink
16 september 2025, 11:02
Recente Samsung-telefoons zijn vatbaar voor een specifieke hack. De fabrikant rolt daarom een update uit die je snel moet downloaden.

Samsung-update verhelpt kritische fout in Android

Het installeren van beveiligingspatches is altijd een goed idee. Daarmee verhelpt de fabrikant namelijk fouten in de software die anders voor problemen kunnen zorgen. In de fotoverwerkingsbibliotheek van Samsung Galaxy-toestellen zat onlangs de bug SVE-2025-1702, die relatief makkelijk door hackers te misbruiken is.

Samsung brengt daarom nu een beveiligingsupdate uit, die onder meer deze kwetsbaarheid aanpakt. De fabrikant noemt het dan ook een “kritische” update. Heb jij een Samsung-telefoon? Controleer dan nu of de patch beschikbaar is, zodat je jouw toestel beter kunt beschermen. Daarvoor volg je deze stappen.

  1. Open de instellingen-app op je smartphone;

  2. Ga naar het menu ‘Software-update’;

  3. Kies vervolgens ‘Downloaden en installeren’;

    Je telefoon controleert nu of de update klaarstaat.

  4. Als de patch er is, klik je op ‘Nu installeren’.

Samsung Galaxy Z Flip 7 review

De bug is er op toestellen met Android 13 en nieuwer, dus vrijwel alle moderne Samsung-smartphones. Waarom de fout zo gevaarlijk is, komt door de mogelijkheid die hackers hebben om je telefoon over te nemen. Ze kunnen codes installeren en vervolgens toegang krijgen tot je telefoon, zonder dat jij het doorhebt.

Opvallend genoeg is de bug niet alleen op Samsung-telefoons te vinden, maar ook bij iPhones. Apple verhielp het probleem recent ook met een update. Het goede nieuws is dat er geen gevallen bekend zijn van gebruikers wiens telefoons echt overgenomen zijn door hackers.

Android 16 op Samsungs komt eraan

Naast beveiligingsupdates werkt Samsung ook hard aan de uitrol van One UI 8. Dat is de schil van de fabrikant die draait op Android 16. Vanaf deze week brengt Samsung die software officieel uit, te beginnen voor de Galaxy S25-serie. Daarna is het de beurt aan de Galaxy S24-serie, vouwtelefoons en andere (oudere) toestellen.

Weten of jouw telefoon de Android 16-update krijgt? Bekijk ons uitgebreide Android 16 update-overzicht!

Heb jij de beveiligingspatch al op je Samsung staan? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

Bron: Samsung Mobile Security
