Zo zet je een VPN op de Chromecast (en krijg je meer films en series)

Meer keuze op streamingplatforms als Netflix, een groter app-aanbod en veiliger online: zomaar wat redenen om een VPN op je Chromecast te installeren. Hoe je dat doet, lees je in dit artikel.

VPN op Chromecast installeren: zo doe je dat

Wij raden iedereen aan om een Virtual Private Network (VPN) te gebruiken. Zo’n dienst leidt het internetverkeer om, waardoor je lastiger te achterhalen bent. Een VPN is dus goed voor online privacy, maar biedt ook hele praktische voordelen.

De meest in het oog springende is het omzeilen van zogeheten georestricties. Verbind de VPN simpelweg met een server in het buitenland om apps en websites te doen geloven alsof je in Engeland, de Verenigde Staten of ergens anders bent. Op die manier kun je het lokale aanbod van streamingdiensten als Disney Plus en Netflix bekijken.

De meeste mensen gebruiken een VPN op hun computer, maar je kunt zo’n virtueel netwerk ook gebruiken op de Chromecast. Het installeren van een VPN op de Chromecast is minder eenvoudig, maar wel mogelijk. In dit artikel laten we zien welke opties je hebt.

Een kleine disclaimer: we gaan er in dit artikel vanuit dat je al een VPN-dienst hebt geïnstalleerd. Is dit niet het geval? Lees dan onderstaand artikel. Hierin bespreken we onze favoriete (gratis) VPN-diensten en leggen we uit hoe je ze aan de praat krijgt.

1. Valsspelen

Het is een beetje valsspelen, maar de makkelijkste optie is om helemaal geen VPN op je Chromecast te installeren. In plaats daarvan gebruiken we simpelweg de VPN-app van de computer en sturen we die door naar de mediaspeler.

Zet het privénetwerk aan en verbind met een serverlocatie naar keuze. Open vervolgens de content die je wil bekijken (zoals een film of serie op Netflix) en spiegel het venster of tabblad naar de Chromecast. Dat doe je via het cast-icoon, herkenbaar aan het beeldscherm met de drie streepjes.

2. Installeren op de Chromecast

Goed, tijd voor het echte werk. Hoe je een VPN op een Chromecast krijgt, hangt vooral af van de versie die je hebt. Mensen met de nieuwste mediaspelerversie, de Chromecast met Google TV (en Chromecast met Google TV HD), hebben geluk. Bij dit model kun je namelijk gewoon een VPN-app installeren:

Start de Chromecast op en ga naar de Play Store; Zoek de app van jouw VPN-aanbieder; Veel aanbieders hebben een Chromecast-app, waaronder Express VPN, Proton VPN en NordVPN. Log in met je aanmeldgegevens en verbind met een server naar keuze.

Gebruik de Chromecast vervolgens zoals je gewend bent. Het apparaatje denkt nu dat je vanuit een andere locatie kijkt en laat dus het lokale aanbod van apps en streamingdiensten zien.

3. Houd de router voor de gek

Heb je geen Chromecast met Google TV, maar een ouder model? Dan is het iets lastiger om een privénetwerk te installeren, maar niets is onmogelijk. Probeer bijvoorbeeld om een VPN op de router te installeren. Dit apparaat verdeelt het internetverkeer naar allerlei apparaten in huis, waaronder computers, telefoons en dus de Chromecast.

Bij deze optie pak je het probleem dus bij de kern aan en laat je de router geloven dat je vanaf een andere locatie het internet opgaat. De Chromecast ontvangt het internetsignaal van de router en gelooft hetzelfde.

Hoe dit precies werkt verschilt per router, maar de volgende algemene stappen helpen je op weg:

Controleer of de router met jouw VPN-dienst overweg kan. Dit doe je door het modelnummer te googelen, of in de handleiding te kijken. Niet iedere router is hiervoor geschikt, dus zoek dit goed uit. Zoek vervolgens een op maat gemaakte installatiegids. Je moet de software van de router veranderen (ook wel ‘flashen’ genoemd). Dit is een technische aangelegenheid. Googel daarom op het modelnummer van jouw router in combinatie met de VPN-dienst. Wanneer je een enigszins populaire aanbieder gebruikt, staat er vast ergens een uitgebreide installatiegids online. Hierin wordt precies besproken wat je moet doen. Partijen als ExpressVPN, NordVPN en Surfshark hebben bijvoorbeeld zelfgemaakte handleidingen voor het installeren van een VPN op Chromecast. Flashen. ‘Flash’ de routersoftware aan de hand van de installatiegids. Volg de aanwijzingen stap-voor-stap. Kijken. Verbind je Chromecast met het wifi-netwerk van de bijgewerkte router. De router is nu verbonden met de server die jij hebt uitgekozen. Apps als Netflix ‘denken’ dat je vanuit de gekozen locatie kijkt en laten het lokale aanbod zien.

Deze video laat zien hoe je ExpressVPN op een (virtuele) router installeert.

Let op: het flashen van een router is niet zonder risico’s. Als het verkeerd gaat kan de internetverdeler beschadigd raken. We raden deze optie daarom alleen aan als je echt weet wat je doet en genoeg technische kennis hebt.

4. Zet de VPN op een virtuele server

Lukt het niet om de VPN op de fysieke router te installeren? Dan is er eigenlijk nog maar één optie: het op een virtuele router zetten. Dat doe je door een wifi-hotspot aan te maken via de computer. Vervolgens koppel je deze met de Chromecast, die het internetsignaal overneemt.

Wederom is het lastig om exacte aanwijzingen te geven, maar het komt neer op onderstaande stappen:

Activeer de VPN-dienst en kies een server naar keuze. Zet een wifi-hotspot op. Hoe je dit doet, verschilt per computer. De exacte stappen voor Mac-computers zijn bijvoorbeeld anders dan voor Windows-pc’s. Bovendien maakt het uit welke macOS- of Windows-versie je gebruikt. Googel dus naar de exacte aanwijzingen voor jouw apparaat op. Verbind de Chromecast met de zojuist opgezette wifi-hotspot. Als het goed is, is de VPN actief op dit beveiligde netwerk.

En klaar is Kees! De Chromecast maakt nu gebruik van een VPN omdat ‘ie verbonden is met de hotspot van de Mac of Windows-pc. Daarover gesproken: deze optie werkt alleen als de computer aan blijft staan. De Chromecast krijgt zijn internetverkeer immers via de hotspot van de Mac of PC binnen.

